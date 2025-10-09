Argentinští poslanci chtějí omezit možnost prezidenta Mileie vládnout bez parlamentu

Argentinští poslanci chtějí omezit možnost prezidenta Javiera Mileie vládnout bez parlamentu. Tamní němovna ve středu schválila návrh zákona, který omezuje používání vládních dekretů naléhavého charakteru (DNU), napsala dnes agentura AFP. Právě dekrety Milei často využívá k prosazování změn, aniž by pro ně hledal podporu v parlamentu, kde jeho strana Svoboda postupuje (LLA) nemá většinu.
Dekrety argentinští prezidenti často používají k vládnutí, když nemají v parlamentu jistou podporu. To je i případ Mileie, který musí složitě hledat hlasy pro své návrhy mezi zákonodárci jiných pravicových či centristických stran. Milei tak od vstupu do úřadu v prosinci roku 2023 použil DNU 70krát, což je zhruba tolik, kolik jich použil prezident Mauricio Macri za celý svůj čtyřletý mandát.
Předchůdce Mileie Alberto Fernández pak vydal 177 těchto dekretů, píše agentura EFE.
Současný argentinský prezident čelí kritice, že dekrety „nadužívá“ k prosazování své radikální politiky, například v oblasti veřejných výdajů. Zákonodárci proto připravili změnu legislativy, jejímž cílem je omezit jejich používání. Podle návrhu se DNU budou moci týkat jen jednoho tématu. Pro odmítnutí dekretu ze strany Kongresu bude nově stačit zamítnutí DNU v jedné komoře parlamentu.
V současnosti se musí proti výnosu vyslovit obě komory. V případě zamítnutí nebude vláda smět vydat po určitou dobu jiný dekret na stejné téma.Návrh zákona projedná znovu Senát, protože poslanci provedli změny v původním senátním textu. V případě schválení nové úpravy parlamentem, dostane návrh k podpisu Milei, který ho může vetovat, píše agentura Reuters.
V neděli 26. října se konají v Argentině parlamentní volby, v nichž voliči vyberou třetinu senátorů a zhruba polovinu poslanců. Vzhledem k tomu, že mandát končí jen několika zákonodárců z Mileiovy strany, dá se očekávat, že LLA posílí. V současnosti má klub strany 37 poslanců, přičemž ve sněmovně jich zasedá 257.