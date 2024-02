Americké úřady mluví o pokusech Ruska vyvinout vesmírnou jadernou zbraň, uvedl list The New York Times

Spojené státy informovaly Kongres a spojence v Evropě o nových zpravodajských informacích ohledně ruských jaderných schopností, které by mohly představovat mezinárodní hrozbu, napsal list The New York Times (NYT) s odvoláním na nejmenované činitele. Šéf zpravodajského výboru americké Sněmovny reprezentantů Mike Turner předtím vyvolal ve Washingtonu rozruch prohlášením, že Kongres byl informován o vážné hrozbě pro národní bezpečnost USA.