Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová čelí obžalobě z bankovního podvodu. Uvedl to zdroj agentury Reuters. Případ podle médií souvisí se snahou administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa „využít vládní moc“ proti osobám, které proti ní vedly vyšetřování nebo se veřejně „bránily jejím zájmům“.
Americká prokurátorka čelí obžalobě z podvodu. V minulosti žalovala Trumpa
Podle Reuters nejsou podrobnosti kolem obžaloby, kterou vznesla velká porota ve Východním okrese státu Virginia, jasné. Americké ministerstvo spravedlnosti však podle zdroje vyšetřuje obvinění z hypotečních podvodů.
Na žádosti o komentář nereagovali ani právníci Jamesové, ani zástupci její kanceláře. Zdrženlivý byl také mluvčí resortu spravedlnosti.
Reuters připomíná, že republikánský prezident Trump čelil od konce svého prvního mandátu v roce 2021 řadě „právních problémů“. Na Jamesovou prý opakovaně útočil na sociálních sítích a na politických shromážděních ji označoval za „stranického nepřítele“.
Jamesová je jednou z několika demokratických generálních prokurátorek státu, která podala žalobu na zablokování kroků Trumpovy administrativy. V roce 2022 také žalovala Trumpa a jeho rodinnou realitní společnost kvůli podvodu. Případ skončil pokutou ve výši 454,2 milionu dolarů pro Trumpa. Soudce shledal, že podvodně nadhodnotil své čisté jmění, aby podvedl věřitele.
Odvolací soud státu New York v srpnu pokutu, která se s úroky zvýšila na více než půl miliardy dolarů, zamítl. Potvrdil však rozhodnutí soudce, že Trump je odpovědný za podvod. Trump i kancelář Jamesové se odvolávají k nejvyššímu soudu státu.
Trump jakékoli provinění popřel. Kancelář Jamesové naopak obvinil z toho, že obžalobu proti němu vznesla z „politických důvodů“.
Tlak proti odpůrcům
Obžaloba přichází několik dní poté, co stejná porota obvinila také někdejšího ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho ze dvou trestných činů. Comey se prohlásil za nevinného. Šéf Bílého domu jej pravidelně kritizoval za způsob, kterým vedl vyšetřování v rámci FBI, které prověřovalo kontakty mezi Ruskem a Trumpovou prezidentskou kampaní v roce 2016.
Trump v příspěvku na sociálních sítích, který adresoval americké ministryni spravedlnosti Pam Bondiové, napsal, že Comey a americký senátor Adam Schiff jsou „vinni jako čert“. Důkazy pro obvinění Schiffa však nepředložil. Schiff coby člen Sněmovny reprezentantů řídil Trumpův první proces impeachmentu.
