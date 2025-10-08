Bývalý ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) James Comey se ve středu před soudem prohlásil za nevinného v případu, v němž ho ministerstvo spravedlnosti viní ze lživé výpovědi v Kongresu, píše agentura AP. Comeyův případ zesílil obavy, že resort je zneužíván k pronásledování politických oponentů prezidenta Donalda Trumpa, připomněla agentura.
Exředitel FBI Comey odmítl vinu v případu údajné lživé výpovědi v Kongresu
Comey v soudní síni potvrdil, že rozumí oběma obviněním, a poté prostřednictvím svého obhájce Patricka Fitzgeralda vinu odmítl. „Podle našeho názoru bylo toto stíhání zahájeno na příkaz prezidenta Trumpa,“ uvedl podle agentury Reuters u soudu Fitzgerald. Soudce následně stanovil datum procesu na 5. ledna. Comey do té doby nebude držen ve vazbě, napsal web stanice BBC s tím, že žalobci potvrdili, že to ani nežádali.
Comeyho právníci podle BBC hodlají napadnout zákonnost jmenování federální prokurátorky Lindsey Halliganové, která proti jejich klientovi obvinění vznesla a která je považována za Trumpovi blízkou osobu. Soud stanovil procesní lhůty na 19. listopadu a 9. prosince. Fitzgerald podle Reuters soudci sdělil, že před zahájením procesu hodlá podat několik návrhů na zamítnutí případu, mimo jiné proto, že „stíhání je pomstychtivé“.
Bývalý ředitel je ve dvou bodech viněn z křivé výpovědi během slyšení senátního výboru 30. září 2020, když odmítl tvrzení, že v minulosti pověřil spolupracovníka, aby coby anonymní zdroj předával informace médiím, a také z maření Kongresem vedeného vyšetřování. Čtyřiašedesátiletému Comeymu, kterého Trump odvolal na začátku svého prvního prezidentského mandátu v roce 2017, hrozí v případě usvědčení až pět let vězení. Podle Reuters obvinění neupřesňuje, z jakého vyšetřování FBI měl Comey řízený únik informací nařídit, ale patrně se týká Hillary Clintonové.
Obvinění byla proti Comeymu vznesena na konci září po mimořádné sérii událostí, během nichž Trump veřejně naléhal na ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou, aby podnikla kroky proti Comeymu a dalším domnělým protivníkům, píše AP. Trump jmenoval Halliganovou federální prokurátorkou taktéž na konci září poté, co její předchůdkyni, která obvinění vůči Comeymu odmítala vznést, donutil k odchodu. Halliganová následně tato obvinění vznesla několik dní po svém jmenování. Halliganová byla v období před před Trumpovým druhým prezidentským mandátem členkou jeho právního týmu.
Trump od Comeyho odvolání v roce 2017 pravidelně napadal jeho postup při vyšetřování FBI, které mělo zjistit, zda Trumpovi spolupracovníci koordinovali své kroky s Ruskem za účelem ovlivnění prezidentských voleb v roce 2016.