Agentura AP propustí až pět procent zaměstnanců, píše Reuters


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká tisková agentura Associated Press (AP) propustí až pět procent zaměstnanců v globálním zpravodajství. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na interní memorandum, které zaměstnancům AP rozeslala výkonná redaktorka Julie Paceová.

Změny se dotknou především redakce zpravodajství z USA, částečně potom i některých dalších redakcí sídlících ve Spojených státech. Agentura bude v první řadě usilovat o „dobrovolné odchody zaměstnanců“, na které pamatuje kolektivní smlouva.

Paceová v interním dokumentu uvedla, že cílem opatření je přizpůsobit provoz zpravodajství potřebám největších klientů s tím, jak změny chování konzumentů dále proměňují podobu médií.

Agentura AP už propustila koncem roku 2024 přibližně osm procent zaměstnanců. Příjmy AP sice zůstávají stabilní, ale Paceová v dopise zaměstnancům napsala, že se organizace musí i nadále přizpůsobovat vývoji.

Pentagon odebral akreditace desítkám médií. Odmítla nová pravidla
Pentagon

Tradiční tištěné noviny mají mezi klienty AP stále nižší podíl. Většinu příjmů agentury nyní generují vysílací společnosti, digitální vydavatelé a technologické společnosti, což odráží širší změny ve způsobu distribuce a konzumace zpravodajství.

Zpravodajské organizace se v poslední době potýkají s poklesem návštěvnosti a klesajícími příjmy z reklamy. Snižování stavů v poslední době oznámila další média jako CNN, NBC News nebo Business Insider.

Velké propouštění v únoru ohlásil tradiční deník The Washington Post, který vlastní miliardář a zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos. List přišel zhruba o 200 tisíc předplatitelů poté, co v loňských prezidentských volbách nepodpořil žádného kandidáta. To bylo interpretováno jako vstřícný krok vůči Donaldu Trumpovi, který ve volbách nakonec zvítězil.

The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor
Ilustrační snímek

Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

Trump: Při záchranné misi v Íránu použily USA více než 170 letounů a helikoptér

Soud poslal do vazby dalšího obviněného kvůli požáru v Pardubicích

Írán odmítl návrh příměří s USA, podle AFP ho neschválil ani Trump

Izrael udeřil na íránský petrochemický komplex Jižní Pars

Další šance pro Timmyho. Mohl by ho vyzvednout katamarán

Trump: Při záchranné misi v Íránu použily USA více než 170 letounů a helikoptér

USA použily při pátrání po posádce Íránem sestřeleného letounu F-15E více než 170 letounů a helikoptér. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle kterého nebyl při záchranné misi zraněn žádný příslušník amerických ozbrojených sil. Šéf Bílého domu zároveň pohrozil vězením pracovníkům média, které zveřejnilo zprávu, že na území Íránu se stále nachází jeden člen posádky. Podle prezidenta tím ohrozili život tohoto vojáka i všech, kteří se podíleli na záchranné misi.
Írán odmítl návrh příměří s USA, podle AFP ho neschválil ani Trump

Írán odmítl Pákistánem předložený návrh na příměří se Spojenými státy, přičemž zdůraznil nutnost trvalého ukončení války, píše agentura Reuters s odkazem na íránskou státní agenturu IRNA. Teherán v zamítavé odpovědi, kterou předal Pákistánu, uvedl deset vlastních požadavků, kterými podmiňuje souhlas s ukončením války. Mimo jiné žádá ukončení všech konfliktů na Blízkém východě, úmluvu o bezpečné plavbě Hormuzským průlivem či zrušení sankcí, které byly na Írán uvaleny. Agentura AFP předtím s odkazem na svůj zdroj z Bílého domu uvedla, že šéf Bílého domu Donald Trump předložený návrh neschválil.
Izrael udeřil na íránský petrochemický komplex Jižní Pars

Izraelské letectvo zaútočilo na íránský petrochemický komplex Jižní Pars v Asalúji. Podle agentury AP to uvedl izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. Podle íránské agentury Tasním nebylo petrochemické zařízení zasaženo, ale je bez přívodu proudu. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zaútočily na americkou výsadkovou loď USS Tripoli (LHA-7) a donutily ji k ústupu směrem do jižního Indického oceánu, uvedla agentura Reuters.
Další šance pro Timmyho. Mohl by ho vyzvednout katamarán

Velryba uvázlá na mělčině na severu Německa, jejíž záchranu úřady před několika dny vzdaly, má znovu naději na vyproštění. Záchranáři podle ministra životního prostředí spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko Tilla Backhause nově zvažují vyzvednutí mladého keporkaka s pomocí katamaránu a jeho následný transport z Baltu do Severního moře. Informoval o tom deník Bild s tím, že záviset bude na úterní prohlídce, kdy odborníci znovu zhodnotí šance velryby.
Exgubernátor Kurské oblasti půjde na 14 let do vězení za braní úplatků při stavbě opevnění

Ruský soud uložil bývalému gubernátorovi Kurské oblasti Alexeji Smirnovovi čtrnáctiletý trest vězení a pokutu ve výši 400 milionů rublů (108 milionů korun). Shledal jej vinným z braní úplatků v souvislosti s výstavbou opevnění na rusko-ukrajinské hranici, informovala státní agentura TASS.
Šéf íránské tajné služby je po smrti, v Haifě byl zasažen obytný dům

Zásah obytného domu v izraelské Haifě íránskou střelou si v neděli vyžádal čtyři mrtvé. Informovaly o tom izraelské úřady, které tak upřesnily původní bilanci. Několik dalších osob utrpělo zranění. Íránské revoluční gardy mezitím oznámily smrt šéfa své tajné služby. K útoku se přihlásil Jeruzalém.
Při ruském útoku na Oděsu zemřeli tři lidé včetně dítěte

Nejméně tři lidé včetně dítěte zemřeli v noci na pondělí při ruském útoku na Oděsu, uvedly tamní úřady. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského po útoku, který zasáhl obytnou budovu, bylo dalších 11 osob hospitalizováno, včetně těhotné ženy a dvou dětí. Po zásahu energetického objektu v Oděské oblasti jsou tisíce lidí bez elektřiny. Jednoho mrtvého po ruském útoku hlásí Cherson.
