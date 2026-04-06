Agentura AP propustí až pět procent zaměstnanců, píše Reuters

Americká tisková agentura Associated Press (AP) propustí až pět procent zaměstnanců v globálním zpravodajství. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na interní memorandum, které zaměstnancům AP rozeslala výkonná redaktorka Julie Paceová.
Změny se dotknou především redakce zpravodajství z USA, částečně potom i některých dalších redakcí sídlících ve Spojených státech. Agentura bude v první řadě usilovat o „dobrovolné odchody zaměstnanců“, na které pamatuje kolektivní smlouva.
Paceová v interním dokumentu uvedla, že cílem opatření je přizpůsobit provoz zpravodajství potřebám největších klientů s tím, jak změny chování konzumentů dále proměňují podobu médií.
Agentura AP už propustila koncem roku 2024 přibližně osm procent zaměstnanců. Příjmy AP sice zůstávají stabilní, ale Paceová v dopise zaměstnancům napsala, že se organizace musí i nadále přizpůsobovat vývoji.
Tradiční tištěné noviny mají mezi klienty AP stále nižší podíl. Většinu příjmů agentury nyní generují vysílací společnosti, digitální vydavatelé a technologické společnosti, což odráží širší změny ve způsobu distribuce a konzumace zpravodajství.
Zpravodajské organizace se v poslední době potýkají s poklesem návštěvnosti a klesajícími příjmy z reklamy. Snižování stavů v poslední době oznámila další média jako CNN, NBC News nebo Business Insider.
Velké propouštění v únoru ohlásil tradiční deník The Washington Post, který vlastní miliardář a zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos. List přišel zhruba o 200 tisíc předplatitelů poté, co v loňských prezidentských volbách nepodpořil žádného kandidáta. To bylo interpretováno jako vstřícný krok vůči Donaldu Trumpovi, který ve volbách nakonec zvítězil.