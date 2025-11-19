AFP: Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Agentura AFP s odvoláním na regionální civilní obranu ve středu v podvečer uvedla, že v Pásmu Gazy při izraelských úderech zahynulo navzdory příměří nejméně jedenáct lidí. Izraelská armáda dle serveru The Times of Israel údery potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu na její vojáky ze strany teroristů v oblasti města Chán Júnis na jihu Pásma.

Připravujeme podrobnosti.

Agentura AFP s odvoláním na regionální civilní obranu ve středu v podvečer uvedla, že v Pásmu Gazy při izraelských úderech zahynulo navzdory příměří nejméně jedenáct lidí. Izraelská armáda dle serveru The Times of Israel údery potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu na její vojáky ze strany teroristů v oblasti města Chán Júnis na jihu Pásma.
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu dopoledne na Pražském hradě přivítali albánského prezidenta Bajrama Begaje s chotí Armandou. Česko je dlouhodobým podporovatelem vstupu Albánie do Evropské unie a bude ji plně podporovat v ambici stát se členským státem do roku 2030, řekl Pavel po jednání. Begaj se sešel i s dalšími českými politiky.
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil sabotáž na železnici za akt státního terorismu a slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. Šéf polské obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz následně oznámil, že armáda nasadí deset tisíc vojáků, aby pomohli ochránit bezpečnost kritické infrastruktury. Polské úřady také uvedly, že zadržely několik lidí podezřelých z napomáhání sabotérům.
Benátky budou i v příštím roce vybírat vstupné od turistů, kteří se tam neubytují. Oznámila to radnice italského historického města. Poplatek budou úřady vybírat šedesát dní v období od dubna do konce července. To je o několik dní více než letos. Výše vstupného zůstane deset eur (245 korun). V případě objednávky alespoň čtyři dny před plánovanou návštěvou je cena poloviční.
Rusko vyslalo v noci na Ukrajinu 48 raket a 470 dronů, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Ternopilu na západě země zemřelo dvacet pět lidí, uvedl Ukrinform. Polsko aktivovalo stíhačky, píše agentura Reuters. Drony zasáhly i Charkov, který hlásí 46 zraněných včetně dvou dětí.
Ukrajinský parlament odvolal ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka a šéfku energetiky Svitlanu Hrynčukovou, oznámila místní média. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Opozice žádá odstoupení celé vlády.
Slovenský kabinet navrhl opětovně zařadit opakované drobné krádeže mezi trestné činy. Podobné ustanovení při loňských rozsáhlých změnách v trestním právu přitom vládní koalice z trestního zákoníku vypustila. To podle podnikatelů v maloobchodě vedlo k nárůstu krádeží. Tuto změnu dříve kritizoval i slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka a opozice.
Vojáci NATO z USA, Velké Británie a Rumunska se připojili ke svým polským kolegům ve cvičení dovedností v boji proti dronům. Polsko a další země na východním křídle NATO zaznamenaly v posledních měsících několik vpádů ruských dronů, z nichž některé byly sestřeleny. Sestřelování levně vyrobených dronů drahými protivzdušnými raketami však představuje velkou výzvu pro státy NATO, které se obávají vyčerpání zásob. Jednou z možností jsou stíhací drony. Tyto drony, které se odpalují z pneumatického odpalovacího zařízení, mají za úkol zachytit a sestřelit přilétající drony. Stíhací systém stojí jen desetinu ceny dronu typu Šáhed, který je hlavním nástrojem ruských útoků na Ukrajině.
