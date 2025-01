Z Bohumína mizí letitý nelegální odpad, napomohly tomu povodně

V prostorách bývalého autosalonu v městské části Pudlov je nelegálně uskladněno zhruba 330 tun nebezpečného odpadu. „Takové množství by se vešlo do patnácti velkoobjemových hasičských cisteren,“ použil příměr Bělica. V areálu je několik set sudů a barelů, ale také plastových kontejnerů. Při povodních byly některé obaly poškozeny, stejně jako palety, u nichž vzniklo nebezpečí jejich dalšího zborcení. „Hrozilo, že nebezpečné látky začnou unikat. Řešili jsme ve spolupráci s Bohumínem, jak s tím naložit,“ uvedl Bělica.

Do výběrového řízení se přihlásila jedna společnost, která musí areál vyčistit nejpozději do konce března. „Nicméně teď jsme se na kontrolním dnu dozvěděli, že od 6. ledna, kdy začali, tak je aktuálně odvezena zhruba třetina odpadu. Pokud vše půjde tak, jako doposud, do konce ledna by tyto prostory měly být zbaveny nebezpečného odpadu a začne úklid místa,“ podotkl hejtman s tím, že odpad se likviduje v ostravské spalovně.

Dva nelegální sklady nebezpečného odpadu se v lednu 2019 našly v halách ve Starém Městě u Frýdku-Místku a v Bohumíně. Objekt ve Starém Městě, kam někdo navezl asi 650 tun odpadu, se podařilo vyprázdnit. Sanace tehdy stála zhruba osm milionů. V Bohumíně ale odpad zůstal. Radnice totiž tehdy odmítla nést náklady na likvidaci cizího odpadu. Sklad byl stabilní a nehrozilo výrazné nebezpečí.