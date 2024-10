Po povodních Bohumín tlačí na likvidaci nelegální skládky

Bohumín na Karvinsku po povodních znovu usiluje o odstranění nelegálního odpadu, který do města navezla ze sousedního Polska organizovaná zločinecká skupina. Už pátým rokem je ve městě nelegálně uskladněno několik set tun chemikálií a dalšího odpadu. Radnice doufá, že prodloužený stav nebezpečí by bylo možné využít k odstranění tohoto odpadu. Stav nebezpečí je v části kraje včetně Bohumína prodloužený do 13. listopadu.