Taje a prší. Pod horami na severu republiky hrozí povodně

Nově vydaná výstraha na povodně se týká částí Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. Konkrétně hrozí vzestup hladin vodních toků odvodňující hory od Jizerských po Hrubý Jeseník. Bude platit od osmi hodin večer přes celé pondělí až do úterního rána.

Většinou by se měly hladiny zastavit na prvním povodňovém stupni, ale v Podkrkonoší – zejména na horním Labi a Jizeře – by mohly vystoupat i na druhý stupeň. V tom případě by se řeky mohly občas vylít z břehů do okolní krajiny. Meteorologové varovali, že v zaplavených oblastech hrozí pády stromů kvůli podmáčené půdě, řidičům hrozí při neopatrné jízdě aquaplaning.

Nová výstraha nic nezměnila na té, kterou ČHMÚ vydal již dříve a varuje před silným větrem. Pro západ republiky platí od nedělního poledne, pro zbytek Česka až od půlnoci na pondělí. Rychlost větru v nárazech může přesáhnout 65 kilometrů za hodinu, na Českomoravské vrchovině však i 85 kilometrů za hodinu. Výstraha před silným větrem bude platit do pondělního večera.

V Česku se otepluje a hlavně na severu republiky také prší. Teploty vystoupají v neděli na 8 až 12 stupňů Celsia, v pondělí ještě o stupeň výše a poměrně vysoko nad nulu – čtyři, případně pět stupňů – setrvají i na horách.