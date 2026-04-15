Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

Státní zástupce podal obžalobu v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. České televizi to potvrdil mluvčí státního zastupitelství Praha-východ Dalibor Šelleng. V případu odsouzení hrozí obžalovanému za trestný čin týrání zvířat až šest let odnětí svobody.
„Policejní orgán ve věci již ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál dozorovému státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby,“ uvedl Šelleng. „Ve věci byla podána obžaloba k Okresnímu soudu Praha-východ, u něhož je tedy trestní řízení vedeno v současné době,“ dodal.
Bývalý šéf obory Libor Beníček měl na videozáznamu střílet kočky a tchoře chycené do pastí. Kriminalisté incident loni v lednu vyhodnotili jako přestupek a případ předali městskému úřadu v Černošicích. Vedoucího oddělení ochrany přírody Zdeněk Vyskočil ale tehdy řekl, že jde o trestný čin. Do případu se proto vložilo Krajské státní zastupitelství v Praze, které označilo rozhodnutí o přestupku za předčasné. Kauzu dostalo na starost Okresní státní zastupitelství pro Prahu-východ.
Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jeho zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Beníček už v ní nepracuje.