Do neobvyklého sousedského sporu v Tvarožné nedaleko Brna zasáhl ombudsman. Majitel soukromého pozemku od poloviny srpna pouštěl z reproduktorů nahlas duchovní chorály a namluvené biblické texty, čímž rušil obyvatele okolních domů. Ti hledali marně pomoc u hygieniků, případem se proto začala zabývat policie. Radnice se podle starosty snaží dospět k dohodě.
Spor kvůli hlasité duchovní hudbě řešil v Tvarožné ombudsman
Na zarostlém pozemku stojí stará maringotka, solární panely a stožár s americkou vlajkou. Z reproduktoru u plotu se ozývaly náboženské zpěvy a biblické texty – po celý den a někdy i v noci. „Pracuji ve zdravotnictví, sloužím dvanáctihodinové směny. Když jsem přijela po noční, nemohla jsem spát, nepomohly ani špunty do uší,“ popsala místní obyvatelka Lenka Langarová.
Obyvatelé spolu s obcí oslovili hygieniky, ale neuspěli. Hlasitost nepřekračovala normu a reprodukce zpravidla končila v deset večer. Proto se obrátili na policii. „Případem se zabýváme s podezřením na hrubé jednání nebo rušení nočního klidu,“ uvedl krajský policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Majitelem pozemku je firma Fedetex. Na svém webu uvádí, že zkoumá vliv božího slova na rostliny. V obchodním rejstříku je jako šéf české odnože zapsán Radek Pivoňka, který už dříve chtěl v Tvarožné postavit dva rodinné domy, ale nezískal stavební povolení. „Má nás v moci tím, že podmiňuje výsledek stavebního řízení touto produkcí, touto šikanou,“ dodala Langarová.
Zvuková produkce před několika dny ustala. Obec a Pivoňka usedli k jednacímu stolu. „Snažíme se dospět k nějaké dohodě, aby byly obě strany uspokojeny,“ řekl starosta Tvarožné Pavel Šťastný (nestr.). „Jedna z variant je, že Fedetex bude stavět, ale existují i jiné varianty,“ uvedl Pivoňka. O nich však zatím ani on, ani starosta hovořit nechtějí.
Ombudsman: Není možné, aby byla veřejná správa bezmocná
Situaci přijel do Tvarožné prověřit i ombudsman Stanislav Křeček. Chce zjistit víc o pozadí neobvyklého případu a posoudit, jak obecní úřad postupuje. „Podle mého názoru není možné, aby se občan dostal do takového stavu, ale zejména aby proti tomu byla veřejná správa bezmocná,“ poznamenal veřejný ochránce práv.
Úřady se podle něj nemohou zabývat hlukem z běžného užívání nemovitostí – například dětským křikem, zpěvem, hudbou nebo hlučnými domácími spotřebiči. Porušování nočního klidu a schválnosti přes den však může policie pokutovat jako přestupek proti občanskému soužití. Pokud obtěžování přesahuje míru přiměřenou poměrům, mohou se lidé bránit žalobou u soudu.
Ombudsman má pravomoc prověřit postup nebo nečinnost správních úřadů – obecných i speciálních stavebních, krajských úřadů, hygienických stanic či ministerstev – a posoudit i postup policie při řešení přestupků. Pokud zjistí pochybení, nemůže rozhodnutí sám změnit ani zrušit, obvykle však žádá o přezkum.
V případě Tvarožné veřejný ochránce práv zahájil řízení a chce navrhnout legislativní změny, aby mohla policie v obdobných případech zasáhnout okamžitě.