Spojenecké bombardování si v roce 1944 na Moravě vyžádalo desítky mrtvých

„Doufáme, že při poslechu se zatajeným dechem budeme myslet na to, že lepší je být dobrým než špatným a zlým člověkem,“ uvedl dramaturg Viktor Pantůček. Umělecký vedoucí dirigent Pavel Šnajdr připomněl také mezní zážitek, kdy se mu během zkoušky podařilo masáží srdce zachránit život hráči z orchestru.

Vybrané skladby spojuje motiv lidského dechu, ať už je to první nádech dítěte anebo poslední výdech člověka. Poprvé zazní kompozice Adriána Demoče a Pavla Zlámala, které vznikly na objednávku Brno Contemporary Orchestra. Publikum vyslechne také skladby od významných skladatelů 20. století Pierra Bouleze a Krzysztofa Pendereckého.

„Není to jednoduché rozhodnutí, ale musí být učiněno rychle. Není čas na hrdinství a myšlenky, zdali to zvládnete, nebo ne. Zkrátka musíte, je to vaše povinnost. I hrůzy, které se staly na Mendlově náměstí přesně před 80 lety, jsou součástí našeho života a měli bychom o nich vědět a připomínat, že lidský život je dar, za který je třeba bojovat,“ uvedl Šnajdr.

Původně mířily letouny do Polska

V inkriminovaný den vystartovaly víc než čtyři stovky amerických bombardérů typu B-24 Liberator a Boeing B-17 z jihoitalské základny s cílem zničit rafinérie na výrobu syntetického benzinu v jižním Polsku. Kvůli nepříznivému počasí však dostaly dva útočné svazy pokyn, aby se zaměřily na sekundární cíle.

Přes dvě stě osmdesát letounů tak zamířilo na vybraná města. Jako první se stala cílem Opava, kde po náletu zemřeli čtyři lidé. Dalším cílem byla moravská metropole, kde při kobercovém náletu na centrum zahynuly čtyři stovky lidí a šest tisíc obyvatel přišlo o svůj domov. Američané se po konci druhé světové války městu za nálet omluvili.

Dalšími městy, na které spojenecké letouny zaútočily, byly Hodonín, kde zahynulo sto sedmdesát devět lidí, a nedaleká Břeclav, kde zemřelo na šedesát lidí. Letadla dále pokračovala nad Zlín, kde bylo evidováno čtyřiadvacet obětí. Historici se později začali klonit k názoru, že k náletu na Zlín došlo zřejmě omylem kvůli špatné navigaci, a piloti si tak mysleli, že jsou nad Ostravou. Posledním moravským městem, kde si útoky amerických letadel vyžádaly oběti na životech, se stal Přerov. Zde zahynulo třináct lidí.