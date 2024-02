Silničáři kvůli opravě Barrandovského mostu uzavřou rampu ze Strakonické

Silničáři letos při opravě Barrandovského mostu v Praze uzavřou od 11. března do konce oprav nájezdovou rampu ze Strakonické ulice. Řidiči budou po mostě jezdit v obou směrech ve třech jízdních pruzích namísto čtyř. Informovali o tom náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a dopravní inženýr Technické správy komunikací (TSK) Michal Peterka. Několikaletá oprava mostu má letos skončit, práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.

Cílem uzavření rampy ze Strakonické je podle Hřiba s Peterkou zjednodušit dopravu na mostě tím, že ubude jeden z možných příjezdů na něj. Zároveň se tak sníží počet aut přímo na mostě.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Část soumostí ve směru ze Smíchova do Braníku opravili silničáři loni a předloni. Mostem z roku 1983 denně projede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější most v Česku.

„Oprava významně zasáhne do dopravy v Praze, to si nebudeme lhát, přestože to je velice dobře připravené. Ta nejkritičtější fáze je ta úvodní, těch prvních pár dnů, než si to řidiči takzvaně najedou,“ řekl Hřib. Řidiče zároveň vyzval k ohleduplnosti a pokud nemusí, aby se mostu vyhnuli.