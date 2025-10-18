Policisté při cvičení ve Varnsdorfu omylem vstoupili do špatné školy

Policisté při čtvrtečním taktickém cvičení ve Varnsdorfu na Děčínsku nechtěně vstoupili do špatné budovy školy. Cvičení se mělo konat v budově bývalé základní školy, prvosledová hlídka však omylem vstoupila do přilehlé budovy gymnázia, která nebyla součástí scénáře. Ředitel děčínských policistů se bezprostředně po incidentu vedení školy omluvil. Událost vyhodnotí vnitřní kontrolní orgán.
„Událost bude standardně vyhodnocena příslušným vnitřním kontrolním orgánem, který posoudí okolnosti zásahu a navrhne případná upřesnění metodiky pro další cvičení,“ sdělil mluvčí krajské policie Kamil Marek. Při taktických cvičeních se všichni zúčastnění zaměřují na odhalení všech nastalých nedostatků. „Jsou následně vyhodnoceny, abychom se jim v případě skutečného zákroku dokázali vyvarovat,“ dodal Marek.
Policisté podle vyjádření varnsdorfského starosty Jana Šimka (STAN) pro server Novinky.cz přítomné žáky a učitele vylekali. „Zasahující policisté si přitom mysleli, že jde o figuranty a že to dobře hrají. Až po chvíli zjistili, že něco nesedí. To už jim ale volali velitelé, že vlezli do jiné budovy,“ popsal sled událostí starosta. Policisté se poté podle něj přesunuli do správné budovy, kde se cvičení také odehrálo. Podle informací ČTK si na postup policie zatím nikdo z rodičů žáků nestěžoval.
Nácvik na útočníka se střelnou zbraní
Policisté o taktickém cvičení v objektu bývalé základní školy v Seifertově ulici informovali na svém webu. O incidentu se ve zprávě nezmínili. „S pomocí figurantů byla navozena situace, při níž útočník zaútočil střelnou zbraní na přítomné žáky a učitele školy a následně i proti zakročujícím policistům,“ uvedla tisková mluvčí Eliška Kubíčková.
Cvičení simulovalo přijetí prvotního oznámení o útoku na tísňovou linku 158 přes příjezd policistů na místo a jejich postup v samotném objektu a blízkém okolí zaměřený na zajištění bezpečnosti osob až po zadržení pachatele.