Železničáři zmodernizovali trať z Pardubic do Stéblové. Dvě koleje vedou i po novém mostě

Po dvou a půl letech skončila modernizace trati mezi Rosicemi nad Labem a Stéblovou. Úsek má nyní dvě koleje, dvojkolejný je i nový most přes Labe. Trať spojuje dvě krajská města – Pardubice a Hradec Králové. Vlaky tam budou moci jezdit rychleji, cestování bude i bezpečnější, řekli zástupci Správy železnic. Modernizace trati stála 3,26 miliardy korun, Evropská dotace uhradí osmdesát procent.

„Je to spojení dvou stotisícových aglomerací,“ podotkl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Jako hlavní přínos vidí rozšíření trati. „Přinese zkrácení jízdních dob a minimalizaci dopadů mimořádností na železniční provoz,“ dodal.

Dokončením stavby je větší část trati z Pardubic do Hradce Králové dvoukolejná, zbývá dokončit úsek z Opatovic nad Labem do Hradce, kde tomu brání část veřejnosti, která nechce přijít o kaštanovou alej. Ta je totiž vysazená v trase plánované koleje. Úsek ze Stéblové do Opatovic je hotový od roku 2016.

„Je to nekonečný sen propojit Pardubice a Hradec Králové plnohodnotnou dvojkolejkou, ale pořád se nám nedaří u Březhradu dohodnout se sdružením Kaštánek. Ale poslední míle před Hradcem nemá takový vliv na kapacitu trati,“ řekl ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Po trati víc jezdí osobní doprava, nákladní mnohem méně, dodal.