Výměna více než stoletého vodovodu a kanalizace uzavře od 1. listopadu na dva roky Fryčajovu ulici v Brně. Obyvatelé Obřan i okolních obcí tak budou muset využívat objízdné trasy. Kvůli rekonstrukci je ulice částečně uzavřena už od středy 15. října. Provoz nyní řídí semafor a jezdí se kyvadlově.
Oprava vodovodu uzavře na dva roky Fryčajovu ulici v Brně. Přinese to komplikace
Dělníci začali frézovat vozovku ve Fryčajově ulici hned ve středu ráno. K vodovodu se musí nejprve prokopat. Už během dopoledne se na příjezdu do Brna začala tvořit kolona.
Ačkoliv je oprava nutná kvůli nevyhovujícímu stavu vodovodního potrubí, uzavření důležité spojnice města s okolními obcemi na severu budí obavy. „Doufáme, že to půjde plynule. Že se dostaneme ven z domu, k doktorovi,“ poznamenal obyvatel ulice Pavel Kulich, který práce sledoval.
Zásadní změna nastane 1. listopadu, kdy se Fryčajova uzavře zcela. Práce začnou v úseku od Mlýnského nábřeží po křižovatku s Bílovickou ulicí. Rezidenti z Obřan budou jezdit okolními ulicemi, například přes Hradiska. O povolení k průjezdu už požádalo více než pět set lidí.
Úsek nebude průjezdný ani pro městskou hromadnou dopravu. Autobusy náhradní dopravy pojedou také ulicí Hradiska. Po celou dobu stavby bude náhradními vozidly zajištěno spojení mezi sídlištěm ve Fryčajově ulici a linkou tramvaje číslo 4.
Obyvatelé ulice Hradiska se obávají zvýšené dopravy
„Největší obavu máme z intenzity dopravy, která tady hrozí. Běžně jsou tu zátarasy, takže tudy nikdo nejezdí. Je to slepá, velmi klidná ulice,“ řekl obyvatel ulice Hradiska Ivan Remeš.
„Po celé trase nejsou žádné chodníky a není zohledněna ani bezpečnost dětí, které denně docházejí do lesní školky a školy. Dalším problémem je i sklon celé trasy – je to hodně do kopce a už v minulosti jsme tu v zimě museli tlačit auta,“ uvedla místní obyvatelka a provozovatelka lesní školky Lucie Konvičková.
Starostka chce změnu organizace dopravy
S postupem magistrátu nesouhlasí ani starostka městské části Brno-Maloměřice a Obřany Ludmila Kutálková (nestr.). Ta chce ještě organizaci dopravy změnit. „Na prvním jednání jsme si řekli, že přes Hradiska a Mlýnské nábřeží pustíme městskou hromadnou dopravu a potom bychom vydali několik povolenek pro invalidy,“ vysvětlila.
Podle ní je ale nepochopitelné, že na trasu má být vpuštěna i veškerá osobní doprava rezidentů z lokality nad uzávěrou. „Chápeme, že jediná oficiální objízdná trasa je pro mnohé frustrující a přináší komplikace. Ale cesta není uzpůsobená takovému nárůstu provozu,“ míní.
„Vnímáme, že komunikace Hradiska není přizpůsobená husté dopravě, proto tam budou i kamery, které budou vjezdy hlídat. Pokud by se ukázalo, že něco nefunguje, budeme to řešit,“ slíbil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
Přespolní řidiči budou mít cestu delší – objízdná trasa povede přes Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice a Ochoz až do Líšně. „Když jsem se ptal například v našich zájmových kroužcích, zaznamenali jsme úbytek asi padesáti procent dětí, protože sem dojížděly z Obřan. Teď vědí, že to dva roky nepůjde,“ uvedl starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček (STAN). Uzavírku má místním kompenzovat výlukový minibus a posílené vlakové spoje.
Rekonstrukce vodovodů zasáhne i další brněnské ulice
Rekonstrukce vodovodů a kanalizací v jihomoravské metropoli omezí dopravu na více místech. Od října pracují stavbaři kromě Fryčajovy také v ulici Drobného u parku Lužánky. Koncem roku se přesunou do Viniční ulice a příští rok v únoru začnou práce ve Sládkově a Merhautově ulici.
Vedení města si uvědomuje, že opravy přinášejí lidem nepohodlí. „Z dlouhodobého hlediska jsou však naprosto nezbytné,“ zdůraznila v tiskové zprávě primátorka Markéta Vaňková (ODS). „Jedině tak může město zlepšit nevyhovující technický a stavební stav těchto sítí, který je způsoben především jejich stářím,“ vysvětlila.
