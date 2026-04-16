Nahrávám video
Vlaky se vrátily i na poslední trať, kterou v Olomouckém kraji předminulý rok poškodily povodně. Mezi Lipovou-lázněmi a Javorníkem museli stavbaři vybudovat opěrné zdi a mosty a položili nové koleje. Kvůli problémům s podložím se práce protáhly o čtyři měsíce. Součástí rekonstrukce trati, která stála zhruba 440 milionů korun, je i zvýšení zabezpečení. Nové jsou například závory na přejezdu u zastávky v Kobylé nad Vidnavkou. Zničená trať u Malých Hoštic na Opavsku v Moravskoslezském kraji by se měla začít opravovat letos v létě. Nad záplavovým územím bude postavený nový, zhruba tři sta metrů dlouhý most. Vlaky se tam vrátí příští rok na podzim.