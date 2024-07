Nová čtvrť a úprava silnice. Dostavba Dukovan ovlivní Ivančice

Společnost ČEZ zahájila jednání s korejskou firmou KHNP o smlouvě na stavbu dvou jaderných reaktorů v Dukovanech. Podpis dohody očekává do konce března příštího roku. Půjde o největší zakázku od vzniku České republiky. Výrazný vliv bude mít i na přilehlé obce, ve kterých přibudou tisíce nových obyvatel. Třeba v Ivančicích na Brněnsku pro ně chystají nový bytový komplex, rozšiřovat se budou také silnice.

Zatím je to jen zelená plocha na okraji Ivančic na Brněnsku, do pár let se ale promění v moderní čtvrť až pro čtrnáct set lidí. „Jedná se o projekt, kde bude celé nové náměstí, školka, včetně obchodních prostor, víc jak sedm set bytových jednotek, třicet rodinných domů, velký park,“ přiblížil projekt developer Vlastimil Kocanda.

Domov tady najdou mimo jiné pracovníci jaderné elektrárny Dukovany. Ta se v následujících dvanácti letech rozroste o dva jaderné bloky a v regionu tak přibudou tisíce nových obyvatel. „Vnímáme to nejen jako zátěž, ale i jako příležitost. Určitě budeme řešit dopravní napojení, to je stěžejní, abychom neomezovali stávající zástavbu, a budeme dál jednat i o rozvoji školství,“ řekl místostarosta Ivančič Jaroslav Sojka (Soukromníci).