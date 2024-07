Na dostavbě Dukovan se mají dodavatelsky podílet české firmy

S KHNP, ale i druhým uchazečem o dostavbu Dukovan dlouhodobě jednala i Škoda JS. „Od projektování přes vlastní dodávky, montáže až po samotné spouštění a uvádění do provozu,“ vyjmenoval obchodní ředitel Škoda JS Petr Altschul. Má to přinést nová pracovní místa i příležitost pro mladé. I tady totiž bojují se stárnutím odborníků.

„Určité analýzy hovoří o tom, že do deseti let tady bude chybět cirka deset tisíc odborníků, kteří by měli najít své uplatnění v sektoru jaderné energetiky,“ podotkl rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Lávička. Prozatím jediný studijní program zaměřený na jadernou energetiku nabízí fakulta strojní. Od příštího roku by měl ale přibýt druhý, na fakultě elektrotechnické. Otevírá se právě v reakci na dostavbu dukovanské elektrárny. Škola letos podepsala dohodu o spolupráci přímo s KHNP. Studentům umožní třeba stáže v Koreji.