Ne každou sokolovnu se podaří zrekonstruovat. Někde staví nové

Události v regionech: Kraj investuje do nové sokolovny

Sokolské jednoty v řadě malých měst a obcí nemají peníze na provoz nebo případnou rekonstrukci zastaralých budov. Majetek proto často převádějí do vlastnictví radnic. Například Bystřice nad Pernštejnem za pomoci krajské dotace investuje přes sedmdesát milionů korun do výstavby nové budovy. Naopak v Luhačovicích funkcionalistickou budovu město zrekonstruovalo a získalo za to cenu, ale zřídilo v ní základní uměleckou školu.