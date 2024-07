Na Lounsku začala stavba dvanáctikilometrového úseku dálnice D6

Archeologové na zbytku trasy budou pracovat do konce roku, ve stejnou dobu bude stát vykupovat potřebné pozemky v úseku, kde začnou práce na začátku příštího roku. Archeologové zatím zaznamenali hlavně nálezy ze 17. až 20. století. Odkryli dva pravěké objekty a okraj žárového pohřebiště ze starší doby železné. K zajímavostem patří dřevěný vodovod směřující do zaniklého pivovaru v Ležkách. Podařilo se vyzvednout část potrubí se zachovanými letokruhy.

Ze zhruba 130 kilometrů dlouhého spojení mezi Karlovými Vary a Prahou zbývá dokončit 63 kilometrů. Úsek u Lubence odvede dopravu z obcí, kudy nyní jezdí motoristé po silnici I/6. Stavba navazuje na pětikilometrový obchvat Lubence, který slouží řidičům od září 2021.

Mátl: Pomůže jedině dálnice

Ve směru na Prahu se staví u Hořoviček na Rakovnicku, se zprovozněním se počítá příští rok, podle Mátla by to mohlo být v září 2025. Pak bude ještě třeba dokončit čtyři úseky v Karlovarském kraji, u nich ŘSD předpokládá zprovoznění v letech 2027 a 2028.

Silnice mezi Prahou a Karlovými Vary, kde ještě není dálnice, neodpovídá podle Mátla kategorii silnice první třídy. „Je nebezpečná, vzhledem k intenzitě dopravy a úzkému profilu, kde řidiči riskovali a přejížděli do protisměru, což mělo tragické následky. Jediným lékem je dálnice, jsem rád, že v příštím roce budeme mít vyřešen alespoň úsek přes střední Čechy,“ uvedl.

Poslanec a krajský zastupitel Jan Bureš (ODS) řekl, že dopravní infrastruktura a veřejná univerzita jsou pro Karlovarský kraj klíčové. „I tento úsek, který se dnes zahajuje, je pro nás nesmírně důležitý, protože zrychlí dopravu. My si od toho také slibujeme, že zkrácení vzdálenosti k nám třeba přiláká nějaké obyvatele, dodal. Cesta z Varů do Prahy podle něj teď trvá hodinu a 45 minut, po dostavení dálnice by to mohla být hodina.