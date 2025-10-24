Za pokus o vraždu zapálením uložil soud v Ostravě výjimečný trest


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Za pokus o vraždu ženy zapálením v pátek Krajský soud v Ostravě odsoudil dvaatřicetiletého Davida Anderku k výjimečnému trestu 24 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také ochranné psychiatrické léčení. Podle obžaloby loni ve Frýdku-Místku polil benzínem zhruba o dvacet let starší známou, s níž předtím spolu s dalšími lidmi popíjeli. Státní zástupce pro obžalovaného žádal výjimečný trest 27,5 roku, obhájce naopak žádal zproštění obžaloby. Pojišťovně má Anderka uhradit 2,9 milionu korun, ženě tři miliony korun.

Podrobnosti připravujeme.

Aktuálně z rubriky Moravskoslezský kraj

Policie řeší možné zneužívání dětí vedoucími na táboře v Beskydech

Policisti a právníci zkoumají chování vedoucích na beskydském táboře H+H. Padlo na ně podezření z nevhodných praktik včetně osahávání nebo i sexu s dětmi mladšími patnácti let. Podle shromážděných výpovědí se některé skutky staly přímo na táboře, jiné mimo něj.
21. 10. 2025

Před 15 lety byli odsouzeni pachatelé žhářského útoku ve Vítkově

V pondělí uplynulo patnáct let od prvního soudního verdiktu nad pachateli žhářského útoku ve Vítkově. Dům na kraji Vítkova podpálili tři pravicoví extremisté 18. dubna před šestnácti lety. Do domu hodili zapálené lahve s benzinem, poté nasedli do auta, kde čekal jejich komplic, a z místa ujeli. V době útoku bylo uvnitř domu osm lidí včetně malé dívky Natálie. Ta přežila, i když následky si nese celý život. Do domácího léčení ji lékaři pustili po osmi měsících. Pachatele se policii podařilo vypátrat čtyři měsíce po útoku. Dostali tresty v rozmezí 20 až 22 let, které později udělily i vyšší soudní instance. Tři z odsouzených jsou už na svobodě, dva si odpykali 12 let za mřížemi, třetí o dva a půl roku delší trest. V 90' ČT24 o případu hovořila bývalá redaktorka ČT a současná mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Iva Piskalová.
20. 10. 2025

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Začátek podzimu na silnicích je podle policie jedním z kritických období pro řidiče. Ubývá denního světla, jízdu navíc může komplikovat i mokré listí, na kterém hrozí smyk. Dopravní odborníci zkoumají každoročně místa, která jsou pro řidiče nepřehledná a nebezpečná – například křižovatky. Na základě svých zjištění pak mění jejich podobu. Stále však upozorňují, že primárně záleží na chování řidičů.
20. 10. 2025

Na Praděd se vrátila důležitá meteorologická stanice

Po více než čtvrtstoletí se na vrchol Pradědu v Jeseníkách vrátila profesionální meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Přesunula se tam ze Šeráku kvůli lepším technickým podmínkám a rozšíření měření o kvalitu ovzduší. Důležitá budou i měření srážek pro hydrologické předpovědi.
16. 10. 2025

Dopravu v Ostravě brzdí další uzavírky

K dlouhodobým dopravním omezením v Ostravě přibylo v posledních dnech několik nových, menších uzavírek. Pro řidiče to však znamená další komplikace a nutnost volit jiné objízdné trasy. Kvůli hustšímu provozu na okolních komunikacích se navíc zvyšuje riziko dopravních nehod.
15. 10. 2025

Podoba i účel tajných záložních nemocnic v tuzemsku se postupně mění

V Hředlích u Berouna otevřeli nový domov pro seniory v prostorách někdejší vojenské záložní nemocnice. Ta vznikla v 70. letech minulého století jako jedno z tajných zařízení, která měla být v případě války nebo epidemie připravena k okamžitému použití. Podobných objektů bylo v Česku více než deset, většina z nich však skončila v havarijním stavu. Některé ale nyní získávají nové využití.
14. 10. 2025

Koupili pozemky, zjistili, že jsou zamořené. Teď chtějí od obce zpět peníze

Majitelé pozemků v Ostravě-Hošťálkovicích požadují zpět peníze, které radnici za parcely zaplatili. Geologický průzkum totiž ukázal, že jsou zamořené karcinogenními látkami. Vedení obce teď začalo s vlastním průzkumem, který má ukázat rozsah kontaminace. Teprve pak rozhodne, jestli peníze kupcům vrátí.
7. 10. 2025
