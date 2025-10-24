Za pokus o vraždu zapálením uložil soud v Ostravě výjimečný trest

Za pokus o vraždu ženy zapálením v pátek Krajský soud v Ostravě odsoudil dvaatřicetiletého Davida Anderku k výjimečnému trestu 24 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také ochranné psychiatrické léčení. Podle obžaloby loni ve Frýdku-Místku polil benzínem zhruba o dvacet let starší známou, s níž předtím spolu s dalšími lidmi popíjeli. Státní zástupce pro obžalovaného žádal výjimečný trest 27,5 roku, obhájce naopak žádal zproštění obžaloby. Pojišťovně má Anderka uhradit 2,9 milionu korun, ženě tři miliony korun.
Podrobnosti připravujeme.