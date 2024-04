Muž, který polil družku hořlavinou a zapálil, dostal za vraždu u soudu trest 17 let ve vězení

Krajský soud v Brně uložil Josefu Nečasovi za vraždu sedmnáct let vězení. Osmašedesátiletý muž v Rajhradě na Brněnsku na podzim 2022 podle obžaloby polil hořlavinou svoji družku a zapálil ji. Nečas se cítí nevinen. Říká, že si nepamatuje, co se stalo. Hrozilo mu až dvacet let vězení.