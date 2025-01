Města začala utrácet peníze vrácené po krachu Sberbank

Plány s historickou budovou pošty měl starosta Chotěboře Ondřej Kozub (ODS) velké. Teď konečně došlo na realizaci. Na místě by mělo vzniknout nové muzeum. „S těmi finančními prostředky jsme počítali do možných velkých projektů, jako je právě toto muzeum,“ popisuje.

Sto šest milionů ze zkrachovalé banky je odrazový můstek pro dotace. Peníze tu letos chtějí rozdělit i do dalších projektů. Konkrétně devadesát milionů investují do multifunkčního areálu, který by měl nahradit sportoviště. Práce město zahájí už za měsíc.

Čtrnáct milionů korun má zpět i jihlavská zoologická zahrada, která patří mezi nejnavštěvovanější na Vysočině a stará se o 270 druhů zvířat. „Jsou to peníze, které jsou momentálně v investičním fondu nebo na fondu oprav. Konkrétní využití zatím nemáme,“ přiblížila mluvčí zoo Simona Kubičková.

Přes dvě miliardy získal zpět Kraj Vysočina, který se poučil a místo jednoho spořicího účtu teď peníze rozdělil do více bank. „Máme je ve čtyřech bankách na spořicích účtech, takže je v tuto chvíli zhodnocujeme. Dalo by se říci, že zhodnocení je nad inflací,“ zdůrazňuje hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).