Začíná výplata vkladů po zkrachovalé Sberbank, většina věřitelů by měla dostat sto procent peněz

Podle mluvčí Komerční banky Šárky Nevoralové je zájem o výplatu peněz z majetkové podstaty Sberbank CZ velký. První platba se uskutečnila dvě minuty poté, co bylo možné začít žádosti podávat. „První výplata byla učiněna v 09:02, a to dvanáct milionů korun. Další platby následovaly, včetně hojného využití bankovní identity BankID,“ uvedla Nevoralová. Velký zájem je podle ní znát i na pobočkách, ale fronty se netvoří.

Bankovní identita, případně KB Klíč je nutný k elektronické žádosti o výplatu. K té je nutné na stránkách Komerční banky zadat číslo účtu a přihlásit se. Požádat elektronicky lze od pondělních devíti hodin dopoledne do 15. dubna, učinit to mohou pouze věřitelé Sberbank s nárokem na celkovou výplatu do sta tisíc korun. Platba bude provedena v korunách a může směřovat pouze na účet vedený v Česku.

K osobnímu podání žádosti potřebuje věřitel platný důkaz totožnosti a podepsané prohlášení o skutečném vlastnictví příjmů a daňové rezidenci. Fyzické osoby mohou požádat o výplatu na kterékoli pobočce Komerční banky, zástupci právnických osob musí přijít na firemní centrum Komerční banky, kterých je v celé republice dvacet. Mohou se ale také přímo obrátit na svého firemního bankéře. S plnou mocí lze požádat o výplatu pouze na pobočce, nikoli on-line.