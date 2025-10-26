Města chystají nová veřejná kluziště. Někde zkusí umělý led, jinde vsadí na klasiku

S blížící se zimou chystají města nová veřejná kluziště. Některé radnice dávají přednost umělému ledu, který je mimo jiné energeticky méně náročný. Umělé kluziště vznikne například v Ústí nad Labem nebo Frýdku-Místku. I pražské Vršovice budou mít nové kluziště, zůstávají ale u klasické ledové plochy.
Na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem vyroste v listopadu nové kluziště pro veřejnost, otevře se 1. prosince. „Město vyhovělo přáním obyvatel,“ řekla České televizi mluvčí magistrátu Romana Macová. Kluziště se do Ústí nad Labem vrátí po deseti letech. Povrch bude z umělého ledu, hlavním důvodem je podle mluvčí energetická úspora. Umělý led nepotřebuje vodu ani chlazení, a proto není závislý na teplotě vzduchu jako klasická ledová plocha.
Vstup na kluziště bude pro veřejnost zdarma, platit se bude jen za pronájem ledu nebo broušení bruslí. U kluziště budou také stát stánky s občerstvením a zpoplatněnou půjčovnou bruslí. Město nabídne dopolední bruslení školám a školkám, odpoledne bude kluziště otevřené pro veřejnost. „Kluziště bude otevřeno pondělí až pátek od 14 do 20 hodin, o víkendu od 12 do 20,“ uvedla mluvčí.
Umělý led poprvé také v Havlíčkově Brodě a Frýdku-Místku
Další město, které letos připravuje kluziště s umělým ledem, je Frýdek-Místek. Podle mluvčí města Jany Musálkové Jeckelové město vybralo umělou ledovou plochu kvůli počasí, ale i životnímu prostředí. Provoz nového venkovního kluziště v parku Pod Zámkem se spustí první adventní neděli i s půjčovnou bruslí a stánkem s občerstvením.
Nové kluziště s umělým ledem bude mít i Havlíčkův Brod. Mobilní kluziště bude v Plovárenské ulici otevřené pro veřejnost od 15. listopadu. Radnice tak chce podpořit zdravý životní styl svých obyvatel. Na svém webu město také uvádí, že si pronajme kluziště na letošní zimu, a pokud bude velký zájem veřejnosti, bude uvažovat i o možném odkoupení v budoucnosti.
Vršovice chtějí lákat návštěvníky na skutečný led
Pražská část Vršovice letos poprvé nabídne venkovní kluziště. Na rozdíl od jiných měst ale zůstane u klasického ledového povrchu. „Půjde o skutečný led, který nabídne tradiční zážitek z bruslení,“ uvedl mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp. Kluziště na náměstí Svatopluka Čecha bude otevřené od první adventní neděle, v případě příznivého počasí bude v provozu podle Troppa až do konce února.
Vstupné zatím není stanoveno. „Cílem je, aby bylo nastaveno v dostupné hladině, a kluziště tak mohlo být přístupné co nejširší veřejnosti,“ řekl Tropp. I v případě pražských Vršovic bude dopolední kluziště vyhrazeno školám. V odpoledních hodinách a o víkendech město připravuje pro širokou veřejnost doprovodný program na bruslích, hlavním bodem bude turnaj pražských čtvrtí v minihokeji.
V Brně se má kluziště spustit první adventní víkend, ale vše podle webu města záleží na počasí. Naopak Olomouc připravuje veřejné bruslení zdarma už na 4. listopadu.