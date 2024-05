Odbory: Liberty chce úplně odstavit koksovnu, dluží na odvodech

Odstavení koksovny by podle Slaniny bylo nevratné. „Momentálně k tomu sháníme materiály, protože tuto variantu s námi chtějí v pátek projednat. Je to jejich povinnost,“ řekl.

Pokud by Liberty přestala spolupracovat s dodavatelem energií Tameh Czech a odstavila by koksovnu, znamenalo by to podle Slaniny pravděpodobně vyšší náklady na emisní povolenky, protože by huť neměla kam dávat vysokopecní plyn.