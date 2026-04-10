Jihlava otevře unikátní šachtu. Připomene těžbu stříbra

Už letos v létě by se první návštěvníci mohli podívat na unikátní technickou památku Jihlavy, která připomene historii dobývání stříbra. Veřejnosti se otevře Šachta svatého Jiří. Momentálně v ní probíhají práce, díky nimž bude přístup do prostoru šachty bezpečný.
„O šachtě víme z historických pramenů, ale před čtyřmi lety se začal propadat terén a bylo potřeba zasáhnout. Takže jsme se lokalitou začali zabývat podrobněji,“ nastínil náměstek primátora Radek Popelka (ANO).
Unikátnost šachty podle něj spočívá v tom, že jde o důkaz prvního a zároveň posledního dolování stříbra na Jihlavsku. „Přesný vznik šachty neznáme, ale našli jsme zde pozůstatky prvního dolování. Bohužel je neumíme přesně datovat. Horníci se sem vraceli v různých etapách dolování stříbra v Jihlavě,“ vysvětlil.
Objev čerpacího stroje ze šestnáctého století
Šachta není kolmá, ale vede šikmo. Podle historických pramenů se odhaduje, že je hluboká šedesát až osmdesát metrů. V minulém roce se pracovníci při čištění ústí šachty dostali asi do patnácti metrů. „Objevili jsme tam v podstatě funkční čerpací stroj,“ řekl Popelka. Doplnil, že jde o nález datovaný do období vlády Rudolfa II. Zůstane zatopený v šachtě.
Jihlava byla nejstarším královským horním městem v českých zemích, bohaté stříbrné žíly tam byly objeveny v první polovině třináctého století. „Nejzásadnější prací bylo odkrytí veškeré zeminy, která zakrývala štolu, tu jsme vytěžili. Našli jsme i odvodňovací štolu a prvky, kde bylo ukotveno vodní kolo,“ popsal Popelka.
Nejprve bylo potřeba zajistit nebezpečný propad u šachty, o což se postaral státní podnik Diamo. Odtěženo bylo velké množství zeminy, následovalo zajištění vysokých stěn nad ústím šachty a její odvodňovací štoly. Štolu je potřeba ještě vyčistit a vybudovat v ní podestu, aby jí návštěvníci mohli procházet suchou nohou.
Město teď vybralo firmu, která dodá ocelové schodiště, po němž lidé sestoupí k ústí šachty zatopené vodou. Dokončeny budou úpravy terénu a osazeno zábradlí. „Snaha je, aby návštěvníci mohli projít celé důlní dílo, podívat se dolů k ústí šachty a odvodňovací štolou projít do prostoru budoucí stříbrné huti,“ uvedl náměstek primátora. Zakázka je podle něj za 650 tisíc korun.
Šachta součástí naučné stezky
Přímo k ústí šachty zatím lidé chodit nesmí, oba přístupy jsou zatarasené. „V tuto chvíli se pohybujeme stále na stavbě a na velmi nebezpečném místě,“ upozornil Popelka. Kolemjdoucí by se měli zastavit u dřevěného zábradlí nahoře, odkud uvidí odkryté důlní dílo a patnáct metrů pod sebou i ústí šachty.
Město podle Popelky počítá s tím, že dílo bude částečně přístupné zdarma. „Část budou komentované prohlídky. Odvodňovací štola bude určitě s průvodcem,“ řekl Popelka.
Celá šachta je jednou ze zastávek hornické naučné stezky. „Na kopci je těchto památek víc. Jsou zde ukázky starých důlních strojů, pumpy, vrátku a jsou zde vidět i památky v přírodě. Nedaleko je vodní kanál, který přiváděl vodu na vodní kolo v šachtě a pomáhal horníkům čerpat vodu i těžit horninu,“ přiblížil Popelka. V následujících letech se město chystá vytvořit repliku huti, která přiblíží středověké zpracování stříbrné rudy.