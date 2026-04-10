Jihlava otevře unikátní šachtu. Připomene těžbu stříbra


Zdroj: ČT24, ČTK
Studio ČT24: Jihlava otevře šachtu po dobývání stříbra
Už letos v létě by se první návštěvníci mohli podívat na unikátní technickou památku Jihlavy, která připomene historii dobývání stříbra. Veřejnosti se otevře Šachta svatého Jiří. Momentálně v ní probíhají práce, díky nimž bude přístup do prostoru šachty bezpečný.

„O šachtě víme z historických pramenů, ale před čtyřmi lety se začal propadat terén a bylo potřeba zasáhnout. Takže jsme se lokalitou začali zabývat podrobněji,“ nastínil náměstek primátora Radek Popelka (ANO).

Unikátnost šachty podle něj spočívá v tom, že jde o důkaz prvního a zároveň posledního dolování stříbra na Jihlavsku. „Přesný vznik šachty neznáme, ale našli jsme zde pozůstatky prvního dolování. Bohužel je neumíme přesně datovat. Horníci se sem vraceli v různých etapách dolování stříbra v Jihlavě,“ vysvětlil.

Objev čerpacího stroje ze šestnáctého století

Šachta není kolmá, ale vede šikmo. Podle historických pramenů se odhaduje, že je hluboká šedesát až osmdesát metrů. V minulém roce se pracovníci při čištění ústí šachty dostali asi do patnácti metrů. „Objevili jsme tam v podstatě funkční čerpací stroj,“ řekl Popelka. Doplnil, že jde o nález datovaný do období vlády Rudolfa II. Zůstane zatopený v šachtě.

Jihlava byla nejstarším královským horním městem v českých zemích, bohaté stříbrné žíly tam byly objeveny v první polovině třináctého století. „Nejzásadnější prací bylo odkrytí veškeré zeminy, která zakrývala štolu, tu jsme vytěžili. Našli jsme i odvodňovací štolu a prvky, kde bylo ukotveno vodní kolo,“ popsal Popelka.

Nejprve bylo potřeba zajistit nebezpečný propad u šachty, o což se postaral státní podnik Diamo. Odtěženo bylo velké množství zeminy, následovalo zajištění vysokých stěn nad ústím šachty a její odvodňovací štoly. Štolu je potřeba ještě vyčistit a vybudovat v ní podestu, aby jí návštěvníci mohli procházet suchou nohou.

Město teď vybralo firmu, která dodá ocelové schodiště, po němž lidé sestoupí k ústí šachty zatopené vodou. Dokončeny budou úpravy terénu a osazeno zábradlí. „Snaha je, aby návštěvníci mohli projít celé důlní dílo, podívat se dolů k ústí šachty a odvodňovací štolou projít do prostoru budoucí stříbrné huti,“ uvedl náměstek primátora. Zakázka je podle něj za 650 tisíc korun.

Šachta součástí naučné stezky

Přímo k ústí šachty zatím lidé chodit nesmí, oba přístupy jsou zatarasené. „V tuto chvíli se pohybujeme stále na stavbě a na velmi nebezpečném místě,“ upozornil Popelka. Kolemjdoucí by se měli zastavit u dřevěného zábradlí nahoře, odkud uvidí odkryté důlní dílo a patnáct metrů pod sebou i ústí šachty.

Město podle Popelky počítá s tím, že dílo bude částečně přístupné zdarma. „Část budou komentované prohlídky. Odvodňovací štola bude určitě s průvodcem,“ řekl Popelka.

Celá šachta je jednou ze zastávek hornické naučné stezky. „Na kopci je těchto památek víc. Jsou zde ukázky starých důlních strojů, pumpy, vrátku a jsou zde vidět i památky v přírodě. Nedaleko je vodní kanál, který přiváděl vodu na vodní kolo v šachtě a pomáhal horníkům čerpat vodu i těžit horninu,“ přiblížil Popelka. V následujících letech se město chystá vytvořit repliku huti, která přiblíží středověké zpracování stříbrné rudy.

Na jindřichohradecké úzkokolejce vyjely po několika letech pravidelné vlaky

Jindřichohradecká úzkokolejka v pátek zahájila pravidelný turistický provoz. První vlak vyjel z nádraží v Jindřichově Hradci směrem na Obrataň na Vysočině v 9:11 a další spoj o několik minut později zamířil do Nové Bystřice. Pravidelný provoz se na této dráze zastavil na podzim 2022 kvůli insolvenci předchozího majitele. O obnovení se postarala společnost Gepard Express.
3. 4. 2026

VideoJen zlomek agendy. Radnici Náměšti nad Oslavou ochromili hackeři

Následky hackerského útoku nyní řeší v Náměšti nad Oslavou. Aktuálně obsluhují jen zlomek potřebné agendy a s postupným návratem k běžnému provozu počítají až během příštího týdne. Důležitou činností úředníků je tak nyní odpovídat lidem po telefonu, jak mají postupovat. Město své obyvatele o situaci na úřadu informovalo a chodby se vyprázdnily. Jediné, co si lidé mohou nyní vyřídit, jsou občanské průkazy a pasy. U nich se totiž pracuje s jinými systémy.
31. 3. 2026

Církev vyzvedla urnu s ostatky kněze Drboly, připravuje oslavy blahořečení

Zástupci církve, notářka, soudní lékař a archeolog na hřbitově ve Starovičkách na Břeclavsku vyzvedli urnu s předpokládanými ostatky Václava Drboly, který byl spolu s Janem Bulou zavražděn po vykonstruovaném procesu v 50. letech. Drbolův popel bude uložen v relikviáři spolu s částí Bulova primičního ornátu. Jeho ostatky totiž dosud nebyly nalezeny. Slavnost blahořečení obou kněží se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti.
26. 3. 2026

Šlechta na cestách oživí sezonu hradů a zámků, otevřou se nové expozice

Na Zelený čtvrtek 2. dubna zahájí státní hrady a zámky návštěvnickou sezonu. Nové nebo zrekonstruované prostory návštěvníkům otevřou například zámky Sychrov, Litomyšl nebo hrad Křivoklát. Novinkou budou také prohlídky hradní kaple v Bečově nad Teplou, místa nálezu relikviáře svatého Maura. Letošním tématem cyklu Po stopách šlechtických rodů je Šlechta na cestách. Na většině památek zdraží vstupné základních okruhů pro dospělé v průměru o dvacet korun.
26. 3. 2026

Archeologové našli ve Velkém Meziříčí středověkou studnu a asi i základ pranýře

Ve středu Velkého Meziříčí letos archeologové odkryli zasypanou středověkou studnu a kruhový podstavec, který zřejmě sloužil jako pranýř. Našli také základy středověké pece. Oznámil to Šimon Kochan ze zapsaného ústavu Archaia Brno, který na místě pracuje. Záchranný archeologický výzkum doprovází postupnou obnovu náměstí a přilehlých ulic, která začala loni zjara. Stavební práce budou podle radnice dokončené příští rok.
19. 3. 2026

Katastrální úřady plánují další rušení poboček, místní jsou proti

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj plánuje zrušit své pracoviště v Bruntálu a jeho agendu přesunout do Krnova. Podle úřadu k tomu vedou provozní důvody i nízká vytíženost bruntálského pracoviště. S plánem ale nesouhlasí obyvatelé ani vedení města. Obávají se, že se zhorší dostupnost katastrálních služeb. Zrušení čeká podle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) letos ještě pracoviště v Rumburku a Velkém Meziříčí.
11. 3. 2026

Záchranáři našli v Dalešické přehradě tělo hledaného potápěče

V Dalešické přehradě u Kramolína na Třebíčsku našli odpoledne záchranáři tělo policejního potápěče. Hledali ho od pondělí, když se během výcviku nevynořil. V úterý pátrání pod hladinou pokračovalo. Pomáhali s ním hasiči i vodní a bánští záchranáři.
24. 2. 2026Aktualizováno24. 2. 2026
