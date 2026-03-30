Povodí Moravy opraví přelivy na Novomlýnských nádržích, práce potrvají tři roky


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události v regionech: Přestavba přelivů na hrázi Nových Mlýnů
Zdroj: ČT24

Povodí Moravy začalo s rekonstrukcí přelivů na hrázi Novomlýnských nádrží na jihu Moravy. Původní zařízení slouží od vzniku nádrží a technicky už nedostačuje. V případě extrémních podmínek by nemuselo fungovat tak, jak má. Práce vyjdou na více než osmdesát milionů korun a potrvají zhruba tři roky. Dopravy na přilehlé silnici I/52 se ale nedotknou. Omezení se očekávají až v souvislosti s dostavbou D52, která by měla začít v příštím roce.

Už téměř půlstoletí na přelivy působí tlak sedmi a půl milionu kubíků vody, v zimě také vrstvy ledu. Na přelivech mezi horní a střední novomlýnskou nádrží je to znát. „Kdybychom se podívali shora na samotný segment, nemá rovnou hranu, ale horní žebro je zalomené do oblouku,“ popsala mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Jedno ze čtyř kovových vrat – segmentových uzávěrů – v minulosti poškodila ledová celina, tedy souvislý kus ledové plochy. Čeká ho kompletní výměna. Hlavní část prací připadá na potápěče. Ti musí postavit stěnu, která oddělí místo rekonstrukce od takzvané dolní a horní vody. Následně se voda z jímky odčerpá a teprve poté začnou samotné práce. „Musí se osadit první slupice, ty se zajistí lávkami, aby byly v požadované pozici. V dalších dnech pak bude pokračovat instalace mobilních hradítek,“ vysvětlil vrchní potápěč Michal Procházka.

Modernizace zbývajících přelivů

Zbylé tři funkční přelivy se dočkají alespoň rekonstrukce, a to postupně, aby zůstala zachována možnost regulace množství vody v horní nádrži. „Přibudou funkční rozmrazovací zařízení a modernizovány budou také ovládací panely a další technologie,“ uvedla Kučerová.

Soustava tří vodních nádrží vznikala postupně v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Jejím hlavním účelem bylo zachytit povodňové průtoky. Zároveň tehdejší plánovači počítali s akumulací vody pro intenzivní zemědělskou výrobu, kterou měl zásobovat rozsáhlý systém zavlažovacích kanálů. Z tohoto záměru se ale uskutečnil jen zlomek. Nádrže navíc vznikly na místech rozsáhlých lužních lesů.

Silničáři začali v Mikulově opravovat most na hlavním tahu do Rakouska
Dopravní opatření kvůli rekonstrukci mostu v Mikulově

Spor o výšku hladiny

Původně se plánovalo, že hladina bude o 35 centimetrů výše, než je dnes. Ekologové však současnou výšku uhájili. Podle soudu ministerstvo životního prostředí ani krajský úřad v Brně přesvědčivě nedoložily veřejný zájem na zvýšení objemu vody v nádrži pro závlahy ani na řízené zaplavování lužních lesů na soutoku Dyje a Moravy.

Rekonstrukce přelivů se provozu na současné silnici I/52 přes Nové Mlýny nedotkne. Omezení se očekávají až v souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice D52.

Dostavba D52 k hranicím

Ředitelství silnic a dálnic se chystá zahájit práce na úseku z Pohořelic do Mikulova v roce 2027. Novomlýnské nádrže překoná po náspu, ten se začne stavět o dva roky později. Centrální komise ministerstva dopravy dala této variantě přednost před estakádou, která by byla přibližně dvojnásobně drahá. Stála by asi šest miliard korun, zatímco násyp má vyjít na 3,1 miliardy. Podle ministerstva dopravy vyšel násyp lépe téměř ve všech parametrech. Dálnice z Brna k hranicím má být hotová v roce 2031.

Výběr redakce

EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval

EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval

16:49Aktualizovánopřed 13 mminutami
Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

03:25Aktualizovánopřed 31 mminutami
Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky

Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky

před 1 hhodinou
Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

před 2 hhodinami
Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

13:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

13:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

02:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ve Francii odsoudili čínského kapitána tankeru z ruské stínové flotily

Ve Francii odsoudili čínského kapitána tankeru z ruské stínové flotily

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

Povodí Moravy opraví přelivy na Novomlýnských nádržích, práce potrvají tři roky

Povodí Moravy začalo s rekonstrukcí přelivů na hrázi Novomlýnských nádrží na jihu Moravy. Původní zařízení slouží od vzniku nádrží a technicky už nedostačuje. V případě extrémních podmínek by nemuselo fungovat tak, jak má. Práce vyjdou na více než osmdesát milionů korun a potrvají zhruba tři roky. Dopravy na přilehlé silnici I/52 se ale nedotknou. Omezení se očekávají až v souvislosti s dostavbou D52, která by měla začít v příštím roce.
před 18 mminutami

Od čtrnácti jsem zarytý antikomunista, říká syn Dubčekova blízkého spolupracovníka

Petr Špaček se po roce 1989 podílel na budování kontrarozvědky, v bezpečnostních službách celkem strávil více než třicet let. V seriálu Paměťová stopa vzpomíná na svého otce Josefa Špačka, který byl vysokým funkcionářem KSČ a blízkým spolupracovníkem Alexandra Dubčeka. Jako jeden z představitelů reformních sil přišel po okupaci v srpnu 1968 o postavení a byl ze strany vyloučen.
před 6 hhodinami

Církev vyzvedla urnu s ostatky kněze Drboly, připravuje oslavy blahořečení

Zástupci církve, notářka, soudní lékař a archeolog na hřbitově ve Starovičkách na Břeclavsku vyzvedli urnu s předpokládanými ostatky Václava Drboly, který byl spolu s Janem Bulou zavražděn po vykonstruovaném procesu v 50. letech. Drbolův popel bude uložen v relikviáři spolu s částí Bulova primičního ornátu. Jeho ostatky totiž dosud nebyly nalezeny. Slavnost blahořečení obou kněží se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti.
26. 3. 2026

Šlechta na cestách oživí sezonu hradů a zámků, otevřou se nové expozice

Na Zelený čtvrtek 2. dubna zahájí státní hrady a zámky návštěvnickou sezonu. Nové nebo zrekonstruované prostory návštěvníkům otevřou například zámky Sychrov, Litomyšl nebo hrad Křivoklát. Novinkou budou také prohlídky hradní kaple v Bečově nad Teplou, místa nálezu relikviáře svatého Maura. Letošním tématem cyklu Po stopách šlechtických rodů je Šlechta na cestách. Na většině památek zdraží vstupné základních okruhů pro dospělé v průměru o dvacet korun.
26. 3. 2026

Brněnští vědci objevili mezi spermiemi netopýrů neznámého parazita

Vědci z Veterinární univerzity v Brně popsali nový druh parazita, který napadá netopýry. Patří mezi filárie neboli hlístice. Dosud neznámý druh nese latinský název Litomosa vetuni. Druhové jméno vetuni je zároveň oficiálním zkráceným názvem Veterinární univerzity.
26. 3. 2026

Brněnská botanická zahrada nasadila proti škůdcům dravá slunéčka

Botanická zahrada v Brně zahájila přechod na biologickou ochranu rostlin. Ve sklenících nově proti červcům nasadila dravá slunéčka, která škůdce aktivně vyhledávají a požírají. Důvodem změny je klesající účinnost chemických postřiků – červci si vůči nim postupně vytvořili odolnost.
25. 3. 2026

Majitelé psů si letos místy výrazně připlatí

Řada obcí letos zdražila poplatky za psy. Třeba v Novém Kníně zaplatí majitelé nově ročně až tisíc korun místo původní stovky. Oslovené radnice zdražování zdůvodňují rostoucími náklady na úklid i odchyt toulavých zvířat. Majitelé psů s úhradou podle úřadů často otálejí a část poplatků zůstává nevybraná i z minulých let. Termín splatnosti má většina obcí nastavený na konec března.
25. 3. 2026

V Kateřinské jeskyni v Moravském krasu měli ve středověku zřejmě dílnu penězokazci

Archeologové objevili v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu další doklady středověké penězokazecké dílny. Kovové pláty s otvory pocházejí z patnáctého století. Zajímavou lokalitu z pohledu archeologů letos přiblíží veřejnosti nové speciální prohlídky.
24. 3. 2026
Načítání...