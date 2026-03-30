Povodí Moravy opraví přelivy na Novomlýnských nádržích, práce potrvají tři roky

Povodí Moravy začalo s rekonstrukcí přelivů na hrázi Novomlýnských nádrží na jihu Moravy. Původní zařízení slouží od vzniku nádrží a technicky už nedostačuje. V případě extrémních podmínek by nemuselo fungovat tak, jak má. Práce vyjdou na více než osmdesát milionů korun a potrvají zhruba tři roky. Dopravy na přilehlé silnici I/52 se ale nedotknou. Omezení se očekávají až v souvislosti s dostavbou D52, která by měla začít v příštím roce.
Už téměř půlstoletí na přelivy působí tlak sedmi a půl milionu kubíků vody, v zimě také vrstvy ledu. Na přelivech mezi horní a střední novomlýnskou nádrží je to znát. „Kdybychom se podívali shora na samotný segment, nemá rovnou hranu, ale horní žebro je zalomené do oblouku,“ popsala mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Jedno ze čtyř kovových vrat – segmentových uzávěrů – v minulosti poškodila ledová celina, tedy souvislý kus ledové plochy. Čeká ho kompletní výměna. Hlavní část prací připadá na potápěče. Ti musí postavit stěnu, která oddělí místo rekonstrukce od takzvané dolní a horní vody. Následně se voda z jímky odčerpá a teprve poté začnou samotné práce. „Musí se osadit první slupice, ty se zajistí lávkami, aby byly v požadované pozici. V dalších dnech pak bude pokračovat instalace mobilních hradítek,“ vysvětlil vrchní potápěč Michal Procházka.
Modernizace zbývajících přelivů
Zbylé tři funkční přelivy se dočkají alespoň rekonstrukce, a to postupně, aby zůstala zachována možnost regulace množství vody v horní nádrži. „Přibudou funkční rozmrazovací zařízení a modernizovány budou také ovládací panely a další technologie,“ uvedla Kučerová.
Soustava tří vodních nádrží vznikala postupně v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Jejím hlavním účelem bylo zachytit povodňové průtoky. Zároveň tehdejší plánovači počítali s akumulací vody pro intenzivní zemědělskou výrobu, kterou měl zásobovat rozsáhlý systém zavlažovacích kanálů. Z tohoto záměru se ale uskutečnil jen zlomek. Nádrže navíc vznikly na místech rozsáhlých lužních lesů.
Spor o výšku hladiny
Původně se plánovalo, že hladina bude o 35 centimetrů výše, než je dnes. Ekologové však současnou výšku uhájili. Podle soudu ministerstvo životního prostředí ani krajský úřad v Brně přesvědčivě nedoložily veřejný zájem na zvýšení objemu vody v nádrži pro závlahy ani na řízené zaplavování lužních lesů na soutoku Dyje a Moravy.
Rekonstrukce přelivů se provozu na současné silnici I/52 přes Nové Mlýny nedotkne. Omezení se očekávají až v souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice D52.
Dostavba D52 k hranicím
Ředitelství silnic a dálnic se chystá zahájit práce na úseku z Pohořelic do Mikulova v roce 2027. Novomlýnské nádrže překoná po náspu, ten se začne stavět o dva roky později. Centrální komise ministerstva dopravy dala této variantě přednost před estakádou, která by byla přibližně dvojnásobně drahá. Stála by asi šest miliard korun, zatímco násyp má vyjít na 3,1 miliardy. Podle ministerstva dopravy vyšel násyp lépe téměř ve všech parametrech. Dálnice z Brna k hranicím má být hotová v roce 2031.