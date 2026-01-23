Kraj povolil rozšíření těžby vltavínů u Ločenic. Obce jsou proti


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Události v regionech: Průmyslová těžba vltavínů v Ločenicích
Zdroj: ČT24

Jihočeský kraj povolil rozšíření těžby vltavínů se štěrkopískem u Ločenic. Úřad posoudil dopady na životní prostředí a vydal souhlasné stanovisko, které je součástí řízení o vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Pokud těžaři splní stanovené podmínky, může se lom rozšířit až na dvojnásobek své současné rozlohy. Proti záměru jsou dlouhodobě okolní obce, obyvatelé i místní spolky. Rozhodnutí úřadu nečekali a nyní zvažují další kroky.

Písek a vltavíny u Ločenic těží firma MAWE CK. Krajský odbor životního prostředí nyní souhlasil se záměrem rozšířit těžební prostor také na sousední louku.

„Pro nás je to určitě zklamání. Budeme zvažovat další kroky, musíme si na to sednout a poradit se,“ uvedl předseda spolku Natura Nesměň Vladimír Boháč. „Teď momentálně nevíme, co s tím budeme dál dělat, protože rozhodnutí, které vydal krajský úřad, je neodvolatelné,“ poznamenal starosta Ločenic Jaroslav Bína (nestr.).

Nově by těžba mohla sahat až k rodinnému domu manželů Alexandra a Olgy Becherových. „Jezdila by těžká technika, prášilo by se tu, svítilo by se nám do oken. To je prostě zkažený život,“ uvedli s obavami.

Firma plánuje rozšířit těžbu vltavínů u Nesměně. Místní protestují, obávají se ničení krajiny
obrázek

Provozovatel lomu musí splnit podmínky

Provozovatelé lomu mohou těžbu rozšířit pouze při splnění několika podmínek. Firma musí například provést kontrolní vrty, které ověří, zda těžba neohrozí spodní vody. Kolem lomu musí vzniknout ochranný val s pásmem stromů a keřů a při nočním provozu smí být osvětlovány jen nezbytně nutné prostory.

„Oznamovatel záměru před povolením hornické činnosti vypracuje plán biologického monitoringu území,“ uvedl úřad v závazném stanovisku. Firma má sledovat plochy nedotčené těžbou, aby zpřesnila data o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Podle krajského odboru životního prostředí je sice souhlasné stanovisko v rámci EIA závazné, existuje ale možnost požádat ministerstvo životního prostředí o jeho přezkum. To už v roce 2023 firmě zakázalo geologický průzkum okolí, kde se mají nacházet kromě vltavínů také další vzácné nerosty, například yttrium. Jeho rozhodnutí následně potvrdil Nejvyšší správní soud. Odpůrci těžby se mohou odvolávat i v dalších řízeních, například při rozhodování báňského nebo stavebního úřadu.

Prach a hluk. Obec odmítá rozšíření těžby vltavínů
Těžba vltavínů u jihočeských Ločenic

Pozemky firmě nepatří

Místní kritizují především prašnost hlavní příjezdové cesty. Podle nových podmínek ji provozovatelé lomu musí buď pravidelně kropit, nebo zde položit asfalt. „Přijeďte se podívat v létě, až budou těžit, bude slunečné počasí a foukat vítr. Uvidíte, jak to tady vypadá,“ vyzval Boháč. Česká televize oslovila také majitele lomu. K dalšímu postupu se zatím nechtějí vyjadřovat.

Těžaři nyní mají první důležité povolení, pastvina rozkopaná nelegálními hledači vltavínů jim ale nepatří. „Pokud nebudou mít pozemky, nemůžou těžit,“ upozornil starosta. Pozemky na louce vlastní větší množství majitelů. To, zda jsou ochotní půdu prodat, zatím nechtějí komentovat.

Kvůli ilegálnímu kopání vltavínů platí zákaz vstupu do některých lesů u Trhových Svinů
Les poškozený kopáním vltavínů

Rozšíření by znamenalo i prodloužení těžby

U Ločenic se štěrkopísky s vltavíny těží od roku 2011. Po rozšíření dobývací plochy chce firma vytěžit až 60 tisíc tun materiálu ročně. Případné rozšíření lomu by zároveň prodloužilo jeho provoz o dalších osmnáct let.

Podobná situace je i v dalších jihočeských lokalitách bohatých na vltavíny, například ve Vrábči, Jankově, Besednici nebo na Novohradsku. Dlouhodobým problémem zůstává také nelegální těžba vltavínů. Hledači rozkopávají například lesy u Nesměně poblíž Trhových Svin.

