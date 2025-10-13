Majitel pískovny na jihu Čech se pokouší rozšířit průmyslovou těžbu na místním nalezišti vltavínů. Většina obyvatel nedaleké obce ale se zvětšením areálu nesouhlasí. Těžební firma se je snaží přesvědčit a přichází s novými plány na rozvoj dobývaného území.
Prach a hluk. Obec odmítá rozšíření těžby vltavínů
Ve třicetihektarovém lomu u jihočeských Ločenic se těží písek a vltavíny – tedy drahé kameny s typickou zelenou barvou. Spolumajitel zdejší pískovny Jan Macek by areál chtěl „roztáhnout“ přes louku až k nedaleké silnici. Lom by tak nově zasahoval až k rodinnému domu manželů Becherových a fungoval dalších 18 let.
Alexandr Becher na místě bydlí přes půl století. Jeho rodiče se do Ločenic přestěhovali ze severních Čech za čistším vzduchem. Obává se, že i o ten přijde. „To je prostě zkažený život tady,“ zoufá si. „By tady jezdila těžká technika, prášilo se tu, svítilo se tu do oken,“ přidává se Olga Becherová.
„Pro nás to přinese prach, hluk, ohrožení spodních vod,“ vyjmenovává předseda spolku Natura Nesměň Vladimír Boháč.
„Jsme připraveni udělat monitorovací vrty, které by byly zprovozněné ještě dřív, než by začala těžba,“ uklidňuje Macek z pískovny.
Oblaka prachu
Pokud jde o samotnou těžbu a úpravu získaného materiálu, podle něj potíž s prašností není. Problémem je ale příjezdová cesta, z níž se za suchého počasí s průjezdem každého kamionu zvedne do okolí velký prašný oblak.
Pokud by lom rozšířili, slibují jeho provozovatelé cestu vyasfaltovat. Třídicí linku pak nechají v areálu dál od obce. „Zároveň máme v plánu rekultivovat tu stávající pískovnu,“ doplnil Macek.
„Stanovisko obce je samozřejmě negativní. Nechceme, aby se tu něco rozšiřovalo,“ vzkazuje i tak starosta Ločenic Jaroslav Bína (nestr.).
Místní nesouhlasí ani s tím, že by legální těžba drahých kamenů ochránila zdejší pole a lesy před nelegálními kopáči. Ty v lokalitě natočil i štáb ČT. Nechávají za sebou jámy a tím i škody za statisíce korun.
Ložisko je rozsáhlé. Vltavíny vznikly po dopadu meteoritu na území dnešního Německa. Kapky přírodního skla se pak rozlétly do širokého okolí. Na černém trhu může gram vltavínu stát až tisíc korun.