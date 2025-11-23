Halu ve Vysokém Mýtě bylo nutné po požáru zdemolovat


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ve Vysokém Mýtě vyšetřovatelé pokračují ve zjišťování příčin rozsáhlého požáru průmyslové haly společnosti P-Systems. Halu bylo nutné zbourat a rozebrat, řekl operační důstojník hasičů. Pro firmu P-Systems byl závod klíčový, hledá náhradní řešení.

Hala začala hořet v noci na sobotu 22. listopadu, zasahovat musely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek. Škoda dosáhne předběžným odhadem desítek až stovek milionů korun. „Na místě jsou vyšetřovatelé policie a hasičů, kromě nich je přizvaný také Technický ústav požární ochrany z Prahy,“ uvedl v neděli hasič.

Požár vypukl v hale společnosti, která vyrábí a prodává polystyrenové zateplovací systémy. Mobilní laboratoře v okolních obcích nenaměřily zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší. Obyvatelé ale byli varováni, aby kvůli požáru v průmyslové zóně nevětrali a omezili pohyb venku, v sobotu odpoledne bylo doporučení zrušeno. Z haly v noci po příjezdu hasičů odešlo třináct lidí, jeden člověk byl lehce zraněn a na místě ošetřen zdravotníky.

Závod na výrobu pěnového polystyrenu firmy P-Systems byl zcela zničen. „Je to pro naši společnost obrovská tragédie. Výrobní závod Izolace byl klíčovým pilířem naší společnosti. Naší hlavní prioritou je nyní podpora zaměstnanců a obchodně-partnerských vztahů. Již nyní pracujeme na náhradních řešeních,“ uvedl na webu firmy výkonný ředitel společnosti Miroslav Bače.

Firmě loni podle účetní závěrky stouply tržby z prodeje výrobků téměř na 615 milionů korun z předchozích 579 milionů, čistý zisk klesl ze 74,4 milionu na 52,5 milionu korun.

Do průmyslové oblasti u autodromu směrem na Litomyšl přijela i těžká technika Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín. Kvůli narušené statice bylo nutné halu zdemolovat, dohašovala se poslední ohniska požáru. Dobrovolní hasiči zůstávají na požářišti jako dohlídka.

Své vyšetřování zahájila i policie. Trestní řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti rozšířila o poškození cizí věci, řekla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

Na Šumavě bylo k ránu minus 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku napadl sníh

V Čechách v noci na neděli a ráno mrzlo, na Moravě a ve Slezsku napadl sníh. Nejchladněji bylo na západě Česka, v Konstantinových Lázních na Tachovsku meteorologové naměřili minus 14 stupňů Celsia, nejchladnější mrazové lokality Šumavy a Krušných hor měly i kolem minus 25 stupňů Celsia. Na Moravě byly kvůli oblačnosti teploty vyšší a na mnoha místech napadl sníh. V Beskydech až 15 centimetrů. Meteorologové varují, že na jihu Čech a Vysočině se od pondělního večera může tvořit ledovka.
před 49 mminutami

Ve Vysokém Mýtě vyšetřovatelé pokračují ve zjišťování příčin rozsáhlého požáru průmyslové haly společnosti P-Systems. Halu bylo nutné zbourat a rozebrat, řekl operační důstojník hasičů. Pro firmu P-Systems byl závod klíčový, hledá náhradní řešení.
Zvýšila se těžba dřeva, v Česku se více zpracovává

V letošním roce se těží více dřeva než před kůrovcovou kalamitou. Zvýšil se také zájem o jeho zpracování v tuzemsku, hlavně pro stavebnictví. Před pěti lety končila v zahraničí až polovina poražených stromů, loni už to byl jen zhruba každý pátý. Nejvíc porostů, kde se aktuálně stromy kácí, je v Jihočeském kraji.
před 6 hhodinami

Lidovci navrhli změnit rozdělování peněz krajům, vycházejí z návrhu asociace

Strany končící vlády chtějí ve sněmovně znovu otevřít otázku dělení daňových výnosů mezi kraji. Lidovci už příslušnou novelu předložili, vychází z návrhu Asociace krajů. Plánují to i Starostové. Současným systémem se zabývá také Ústavní soud. Vzorec totiž napadla skupina senátorů, podle kterých některé regiony znevýhodňuje.
před 17 hhodinami

Při srážce aut mezi Litomyšlí a Poličkou zemřeli tři lidé

Při srážce dvou aut na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou na Svitavsku zemřeli odpoledne tři lidé. Další dva skončili s těžkými zraněními v nemocnici v Litomyšli a v Brně. Podle mluvčí krajské policie Markéty Janovské ve vozidle, které jelo po vedlejší silnici a v křižovatce se srazilo s druhým autem, zemřeli všichni tři cestující. Policie silnici na několik hodin uzavřela a dopravu odklonila. Průjezdná je poté, co hasiči vytáhli jedno havarované auto z pole a druhé odklidili na autobusovou zastávku.
před 19 hhodinami

Na severovýchodě Moravy bude v noci a v neděli sněžit, varují meteorologové

V noci na neděli a v neděli dopoledne bude na severovýchodě Moravy a Slezska sněžit. Většinou napadne kolem pěti až deseti centimetrů, v Beskydech se očekává až 15 centimetrů sněhu. Ve výstraze o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
včera v 12:16

Obyvatelé Rohova v referendu schválili výstavbu větrných elektráren

Obyvatelé Rohova na Opavsku v pátek v místním referendu vyslovili souhlas s výstavbou až pěti větrných elektráren v katastru obce. K referendu přišlo 189 lidí, tedy 39,8 procenta z 475 voličů. Z nich 128 čili 67,7 procenta hlasovalo pro elektrárny. Referendum tak je platné a výsledky pro obec závazné.
včera v 11:22

Hasiči dokončují likvidaci požáru haly ve Vysokém Mýtě s vysokou škodou

Hasiči dokončují likvidaci rozsáhlého požáru průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, který vypukl v noci na sobotu 22. listopadu. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem desítek až stovek milionů korun. Na místě jsou profesionální i dobrovolné jednotky. Halu začala bourat těžká technika. Obyvatelé města mohou znovu větrat a pobývat venku.
včera v 09:19
