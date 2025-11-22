Ve Vysokém Mýtě hoří skladovací hala, škoda může dosáhnout stovek milionů

Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár skladovací haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem desítek až stovek milionů korun. Na místě jsou profesionální i dobrovolné jednotky. Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu.
„Škoda bude zřejmě vysoká, v hale hořel zateplovací polystyrenový systém,“ uvedl operační důstojník hasičů. Mluvčí krajské policie Markéta Janovská sdělila, že hořelo ve firmě vyrábějící polystyren.
Požár byl nahlášen v pátek po 23:30. Mobilní laboratoře v okolních obcích nenaměřily zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší. Z haly v noci po příjezdu hasičů odešlo třináct lidí. Podle policie byl jeden člověk lehce zraněn a na místě ošetřen zdravotníky.
Zásahu se účastní dvě desítky jednotek, které se střídají, včetně hasičů podniku Iveco Czech Republic a Správy železnic Česká Třebová. Bylo zřízeno čerpací stanoviště a zavedena kyvadlová doprava. Hasiči nasadili i drony pro dokumentaci, monitoring a podporu velitele zásahu. Kromě likvidace požáru také ochlazovali okolní objekty. Ulice Dráby je průmyslová oblast u autodromu směrem na Litomyšl.
Podle policie je požár pod kontrolou, dohašují se jednotlivá místa. Měla by přijet další těžká technika a bude se postupně rozebírat hala. Policejní vyšetřovatelé ani technik zatím na požářiště nemohou, čekají, až jim to hasiči dovolí. Je možné, že to bude až za několik hodin, možná i v neděli.
„My zahájíme úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení a zatím budeme provádět úkony, které nám situace dovolí. Okolnosti a příčiny vzniku požáru jsou samozřejmě předmětem dalšího prověřování,“ uvedla Janovská.