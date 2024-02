Čtyřdenní pracovní týden se v Brně osvědčil. Nehodí se však pro každou profesi, tvrdí sociolog

Přesně to, co vedení společnosti od zavedení benefitu očekávalo, se také naplnilo. Po roce ve zkráceném režimu tam pokračují. „Tempo je určitě vražednější, když to tak řeknu. Musíme pracovat na sto procent, ne-li víc. Ale je to kompenzováno tím, že máme tu energii, že se těšíme v pondělí do práce, což předtím u některých zaměstnanců tak nebylo,“ popsala personalistka Kateřina Ištvanová.

Čtyřdenní pracovní týden se ale podle sociologů nehodí pro každou profesi. „Je potřeba říct, že se to týká zaměstnání, která jsou kreativnější, méně rutinní. Moc si to nedokážu představit u rutinní výroby, pásové výroby, kde jste závislí na přesném čase, spolupráci s kolegy a podobně,“ míní sociolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Tomáš Doseděl.

„Super dovolená“

Některé společnosti dokáží nabídnout i jiné benefity. Technologická firma Artin v brněnských Medlánkách nabízí svým zaměstnancům například neomezenou dovolenou. Využívá ji třeba obchodní zástupkyně firmy Lucie Vaculová. Běžně si za rok vezme třicet dní volna. Nechce benefit zneužívat, ale využívat. „Určitě je to výhoda minimálně pro lidi s malými dětmi, jako jsem já. Přece jenom těch školních prázdnin je v průběhu roku hodně, takže bych si se standardními dvaceti dny za rok určitě nevystačila,“ řekla.

„Hranice to samozřejmě má. Do té doby, do kdy to bude fungovat, tak to může být pojato jako neomezená dovolená. Ve chvíli, kdy by toho lidi začali zneužívat, tak bychom museli zavést pravidla, za kterých to budeme čerpat,“ vysvětlil personalista Tomáš Létal. Například Lucie Vaculová říká, že by byla nerada, kdyby za ni museli její povinnosti plnit kolegové.