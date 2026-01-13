Silná ledovka od rána komplikuje železniční dopravu kolem Prahy i na severu Čech

Silná ledovka komplikuje železniční dopravu na řadě míst zejména ve středních a severních Čechách. Kvůli námraze na trolejích byly zrušeny například ranní spoje mezi Prahou a Kolínem, mezi hlavním městem a Kralupy nad Vltavou či několik vlaků z Ústí nad Labem, vyplývá z aktuálních informací Českých drah. Problémy se očekávají v ranní špičce také na silnicích a v městské hromadné dopravě, kluzké jsou kvůli namrzajícímu dešti i chodníky. Ve středních Čechách nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek. Na jižní Moravě je většina silnic zatím se zvýšenou opatrnostní sjízdná.
Ve středních Čechách nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici, uvedla v úterý ráno na síti X Pražská integrovaná doprava (PID).
Meteorologové varovali, že v západní polovině republiky se v noci a ráno bude tvořit silná ledovka. Hrozí úrazy a komplikace v dopravě i výpadky v dodávkách elektřiny.
Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.
České dráhy kvůli hrozící ledovce posílily dispečink, provozní personál i pohotovostní služby. Cestujícím doporučily sledovat aktuální informace a vybavit se na cestu občerstvením i léky pro případ uvíznutí vlaku. Ledovka může na železnici způsobovat zamrzání výhybek, námrazu na trakčním vedení nebo lámání větví a stromů zasahujících do kolejiště.
Aktuální předpověď počasí
Během noci se na většině území Čech a na západě i jihu Moravy změnilo sněžení v déšť, který při přetrvávajících záporných teplotách místy namrzal a způsobil tvorbu nebezpečné ledovky, uvádí ČHMÚ. Ta se v ranních hodinách vyskytuje zejména na Vysočině a na (jižní) Moravě, kde plošně prší, přičemž první případy mrznoucího deště byly hlášeny už odpoledne ze západních a jihozápadních Čech a později i z dalších oblastí.
V Čechách budou srážky během rána od západu postupně ustávat, na Moravě však mohou pokračovat minimálně ještě během dopoledne. I po jejich odeznění ale hrozí přetrvávání ledovky, protože odtávání bude závislé na pomalém oteplování vzduchu i stále prochlazených povrchů, proto je nutná zvýšená opatrnost chodců i řidičů.
Odpoledne a večer se srážky objeví už jen ojediněle, většinou jako déšť, na severovýchodě a východě i jako sněžení. Denní teploty se budou pohybovat mezi 0 a 4 °C, v Pošumaví až kolem 6 °C, zatímco na Moravě zůstane chladněji s maximy od −3 do +1 °C.
Na jižní Moravě v noci sněžilo, ledovka se začíná tvořit až ráno
Jihomoravští a brněnští silničáři jsou v terénu od pondělního večera, většina silnic je zatím se zvýšenou opatrnostní sjízdná. V kraji od večera sněžilo, až nad ránem se objevily mrznoucí srážky, které podle radarových snímku zesílí a situace na silnicích se tak bude zhoršovat. Vyplývá to z informací silničářů, aktuálního počasí a předpovědí meteorologů. Organizátor krajské veřejné dopravy Kordis JMK těsně před 6:00 informoval, že ne všude už lze kvůli ledovce spojení zajistit.
Od večera nasněžilo podle lokality několik centimetrů sněhu. Podle provozního ředitele Brněnských komunikací Jana Klištince byli silničáři v ulicích města od 21:40 až do 4:45. Za tu dobu ošetřili solí či solankou 1611 kilometrů silnic i pluhováním. „Veškeré komunikace v naší správě jsou nyní mokré a sjízdné bez komplikací. Nicméně okolo 4:00 se změnil charakter srážek ze sněhových na dešťové. Z tohoto důvodu bude výjezd všech našich posypových vozů pokračovat,“ uvedl Klištinec.
Policisté už také podle informací na webu hlásí několik menších nehod souvisejících s ledovkou ve Znojmě a Tučapech na Vyškovsku, u Boskovic na silnici z Blanska je uvízlé nákladní auto. Ledovka bude trvat do té doby, než se začne oteplovat nad nulu a led začne tát.