Silná ledovka od rána komplikuje železniční dopravu kolem Prahy i na severu Čech

13. 1. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK, ČHMÚ

Silná ledovka komplikuje železniční dopravu na řadě míst zejména ve středních a severních Čechách. Kvůli námraze na trolejích byly zrušeny například ranní spoje mezi Prahou a Kolínem, mezi hlavním městem a Kralupy nad Vltavou či několik vlaků z Ústí nad Labem, vyplývá z aktuálních informací Českých drah. Problémy se očekávají v ranní špičce také na silnicích a v městské hromadné dopravě, kluzké jsou kvůli namrzajícímu dešti i chodníky. Ve středních Čechách nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek. Na jižní Moravě je většina silnic zatím se zvýšenou opatrnostní sjízdná.

Ve středních Čechách nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici, uvedla v úterý ráno na síti X Pražská integrovaná doprava (PID).

Meteorologové varovali, že v západní polovině republiky se v noci a ráno bude tvořit silná ledovka. Hrozí úrazy a komplikace v dopravě i výpadky v dodávkách elektřiny.

Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.

České dráhy kvůli hrozící ledovce posílily dispečink, provozní personál i pohotovostní služby. Cestujícím doporučily sledovat aktuální informace a vybavit se na cestu občerstvením i léky pro případ uvíznutí vlaku. Ledovka může na železnici způsobovat zamrzání výhybek, námrazu na trakčním vedení nebo lámání větví a stromů zasahujících do kolejiště.

Aktuální předpověď počasí

Během noci se na většině území Čech a na západě i jihu Moravy změnilo sněžení v déšť, který při přetrvávajících záporných teplotách místy namrzal a způsobil tvorbu nebezpečné ledovky, uvádí ČHMÚ. Ta se v ranních hodinách vyskytuje zejména na Vysočině a na (jižní) Moravě, kde plošně prší, přičemž první případy mrznoucího deště byly hlášeny už odpoledne ze západních a jihozápadních Čech a později i z dalších oblastí.

V Čechách budou srážky během rána od západu postupně ustávat, na Moravě však mohou pokračovat minimálně ještě během dopoledne. I po jejich odeznění ale hrozí přetrvávání ledovky, protože odtávání bude závislé na pomalém oteplování vzduchu i stále prochlazených povrchů, proto je nutná zvýšená opatrnost chodců i řidičů.

Odpoledne a večer se srážky objeví už jen ojediněle, většinou jako déšť, na severovýchodě a východě i jako sněžení. Denní teploty se budou pohybovat mezi 0 a 4 °C, v Pošumaví až kolem 6 °C, zatímco na Moravě zůstane chladněji s maximy od −3 do +1 °C.

1 minuta
Studio 6 - Jaké bude počasí
Zdroj: ČT24

Na jižní Moravě v noci sněžilo, ledovka se začíná tvořit až ráno

Jihomoravští a brněnští silničáři jsou v terénu od pondělního večera, většina silnic je zatím se zvýšenou opatrnostní sjízdná. V kraji od večera sněžilo, až nad ránem se objevily mrznoucí srážky, které podle radarových snímku zesílí a situace na silnicích se tak bude zhoršovat. Vyplývá to z informací silničářů, aktuálního počasí a předpovědí meteorologů. Organizátor krajské veřejné dopravy Kordis JMK těsně před 6:00 informoval, že ne všude už lze kvůli ledovce spojení zajistit.

Ledovka, náledí, námraza. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?
Ledovka

Od večera nasněžilo podle lokality několik centimetrů sněhu. Podle provozního ředitele Brněnských komunikací Jana Klištince byli silničáři v ulicích města od 21:40 až do 4:45. Za tu dobu ošetřili solí či solankou 1611 kilometrů silnic i pluhováním. „Veškeré komunikace v naší správě jsou nyní mokré a sjízdné bez komplikací. Nicméně okolo 4:00 se změnil charakter srážek ze sněhových na dešťové. Z tohoto důvodu bude výjezd všech našich posypových vozů pokračovat,“ uvedl Klištinec.

Policisté už také podle informací na webu hlásí několik menších nehod souvisejících s ledovkou ve Znojmě a Tučapech na Vyškovsku, u Boskovic na silnici z Blanska je uvízlé nákladní auto. Ledovka bude trvat do té doby, než se začne oteplovat nad nulu a led začne tát.

6 minut
Studio ČT24: tiskový mluvčí Generálního ředitelství HZS ČR Václav Peltan
Zdroj: ČT24

Po mrznoucím dešti hrozí silná ledovka. Podívejte se, kolik spadne srážek u vás

V celé západní polovině Česka se může tvořit silná ledovka, varovali meteorologové. Výstraha platí od pondělního odpoledne do úterního rána. Po mrznoucím dešti se může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Web ČT24 přináší mapy, které zobrazují očekávané srážky v jednotlivých regionech. Hrozí úrazy i komplikace v dopravě, na něž se připravují i České dráhy (ČD). Klouzat by povrchy zřejmě neměly v severovýchodní části republiky.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Ráno bylo nejmrazivější. Podívejte se, kam rtuť spadla u vás

Meteorologové rozšířili oblast, kde od pondělního odpoledne do úterního rána hrozí silná ledovka, a to na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Hrozí úrazy a komplikace v dopravě. Pondělní ráno bylo navíc v této zimě dosud nejmrazivější. Teploty v Čechách a na západě Moravy klesly většinou na dvanáct až dvacet stupňů pod nulu, výjimečně i níže.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Od pondělí hrozí při mrznoucím dešti tvorba ledovky

V západní polovině České republiky se bude od pondělního večera tvořit při mrznoucím dešti ledovka, v úterý se rozšíří k východu. V pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy směrem na jihozápad Moravy může její tloušťka dosáhnout dvou až pěti milimetrů, sdělil v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hrozí úrazy a komplikace v dopravě.
11. 1. 2026

Provoz malých vodních elektráren v mrazech blokují ledy

Vodní elektrárny při teplotách pod bodem mrazu často čelí problémům. Když se přidá dlouhodobé sucho, obzvláště ty malé je složité udržet v provozu. Jejich náhony totiž může zablokovat ledová tříšť, která se tvoří hlavně v přítocích ve vyšších nadmořských výškách. Oproti tomu větší energetická díla třeba na Vltavské kaskádě mohou elektřinu vyrábět bez omezení, protože mají v zádech velká vodní jezera a toky k přivaděčům k turbínám jsou umístěny dostatečně nízko, aby je led neohrozil.
11. 1. 2026

Sněžení komplikovalo dopravu, autobusy v Praze nabíraly zpoždění

Sněžení po náročném pátku komplikuje i nadále dopravu na některých místech republiky. Například v Praze, na západě Čech či v Královéhradeckém kraji. Zpoždění tak mají zejména autobusy či některé vlaky. Dopravu na Pražském okruhu směrem k letišti omezila srážka šesti aut, omezený provoz je i u žižkovského nádraží po střetu sanitky a dvou aut. Omezen je provoz kabinové lanovky na Sněžku. D8 je po nehodě neprůjezdná. Podle předpovědí pak v noci na neděli bude více mrznout, v Beskydech má intenzivně sněžit.
10. 1. 2026Aktualizováno10. 1. 2026

Bouře připravila domácnosti v Británii a Francii o elektřinu. V Německu uzavřela školy

Sněhové bouře v Evropě několikátý den po sobě omezily vlakovou i leteckou dopravu. Na severu Německa si bouře Elli vynutila uzavření škol, v Británii a ve Francii bouře Goretti připravila desetitisíce domácností o elektřinu, informují média. Kvůli silnému větru, který místy dosahoval v nárazech až 213 kilometrů v hodině, odstavily francouzské úřady jadernou elektrárnu Flamanville u Lamanšského průlivu. Slovensko zažilo nejchladnější noc za pět let.
9. 1. 2026Aktualizováno9. 1. 2026

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Západní polovinu republiky v pátek brzo ráno zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod. Havárie se zatím podle dostupných informací obešly bez vážných zranění. Sněžení se v průběhu dne přesunulo i na Moravu a do Slezska.
9. 1. 2026Aktualizováno9. 1. 2026
