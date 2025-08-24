Čtrnáct ze 169 stanic měřících déle než třicet let má nové srpnové minimum, na zhruba polovině z nich padl rekord pro 24. srpen. Někde klesly teploty pod nulu, přízemní mráz meteorologové zaznamenali hlavně na západě a jihu Čech a na Českomoravské vrchovině, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Nedělní ráno bylo nejchladnější v letošním létě
„Vyjasněná obloha a příliv chladného vzduchu poslaly ranní teploty dnes (v neděli) nejčastěji mezi šest a dva stupně Celsia, jen na pár místech bylo tepleji. Nejvyšší teploty zůstaly v centru Prahy, na jihu Moravy a pak na Javornicku a Osoblažsku. V těchto místech se pohybovaly kolem sedmi stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ. Naopak nejchladněji bylo podle něj v typických horských mrazových lokalitách.
Padaly rekordy
Mrzlo například na Šumavě, v Krušných a Orlických horách. Rovné minus čtyři stupně ukázal teploměr na šumavském Březníku a v Jelení v Krušných horách, o desetinu stupně tepleji bylo v Rolavě na Sokolovsku. Na všech těchto stanicích, které ale měří méně než třicet let, to byl nejstudenější 24. srpen. Na Sněžce bylo vůbec nejchladněji v celém srpnu, meteorologové tam zaznamenali minus 1,3 stupně Celsia, stanice Poštovna tam ale měří zatím jen 14 let.
Skutečný dlouhodobý rekord má Deštné v Orlických horách, kde nedělních minus 0,4 stupně Celsia překonalo i minimum za celý srpen z roku 1987. Nové srpnové minimum hlásí například také Dyjákovice na Znojemsku s 5,5 stupně Celsia, Temelín na Českobudějovicku se 4,7 stupně, Velichovky na Náchodsku s 3,5 stupně, Liberec s 1,1 stupně a Černá v Pošumaví na Českokrumlovsku s 0,7 stupně Celsia.
ČHMÚ očekává, že chladné bude i pondělní ráno. Teploty by se mohly nejčastěji pohybovat mezi osmi a třemi stupni Celsia a ojediněle se opět objeví i přízemní mrazíky.