SOUHRN: Zásadní události úterý 14. října
Pokračují povolební jednání
Hnutí ANO, SPD a Motoristé se nyní soustředí na projednání programu, řekl šéf ANO Andrej Babiš. Ten se také vrátil k pondělnímu jednání s Motoristy, kteří ho informovali o tom, jaké další kroky budou podnikat v případu údajných výroků zvoleného poslance Filipa Turka na sociálních sítích. Pokud by se ukázalo, že jsou Turkova vyjádření na sítích autentická, diskvalifikovalo by ho to podle prezidenta Petra Pavla z jakékoliv ministerské pozice. Ve sněmovně se řešilo vedení výborů.
Rusko na Ukrajině zaútočilo na humanitární konvoj OSN
Ruská armáda zaútočila na konvoj humanitární mise OSN v ukrajinské Chersonské oblasti. Informaci předsedy tamní oblastní správy Oleksandra Prokudina potvrdila OSN. Prokudin Rusy obvinil z dělostřeleckého ostřelování a dronového útoku na čtyři nákladní vozidla Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA). Nikdo podle něj nebyl zraněn. OSN útok označila za nepřijatelný a uvedla, že by se mohlo jednat i o válečný zločin.
Armáda převzala moc na Madagaskaru
Armáda v úterý převzala vládu nad Madagaskarem a rozpustila senát spolu s ústavním soudem, zatímco sněmovna bude nadále zasedat. Nový madagaskarský vůdce, plukovník Michael Randrianirina po převratu oznámil, že si armáda moc podrží na přechodné období osmnácti měsíců až dvou let. Až poté podle něj budou volby, informuje server BBC. Ústavní soud o něco dříve Randrianirinu vyzval, aby se ujal funkce prezidenta a nové volby uspořádal do šedesáti dní.
Měnový fond výrazně zlepšil výhled české ekonomiky
Mezinárodní měnový fond (MMF) výrazně zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle něj zvýší letos o 2,3 procenta a v roce příštím o dvě procenta. Uvedl to v podzimním výhledu globální ekonomiky. V jarním výhledu měnový fond uváděl, že na letošní rok čeká růst o 1,6 procenta a na rok příští o 1,8 procenta. Loni česká ekonomika vykázala růst o 1,2 procenta.
Epidemie žloutenky A je nejhorší od roku 1996
V Praze v letošním roce zemřelo deset lidí, kteří se nakazili žloutenkou typu A. Lékaři v metropoli zachytili celkem 826 případů, z toho 147 u dětí, informovala pražská hygienická stanice. Loni zemřeli v celé České republice na žloutenku typu A dva lidé, letos do 5. října je úmrtí jednadvacet.
Končí podpora Windows 10. Prodloužení je zdarma, ale je třeba ho aktivovat
Podpora operačního systému Windows 10 oficiálně končí 14. října 2025. Společnost Microsoft ale nakonec uživatelům stále populárního systému nabídla prodloužení aktualizací a životnosti o rok. V Evropě je tato možnost bezplatná, je ale nutno o ni požádat. Vysvětlujeme kde a jak.