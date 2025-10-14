Ruské ozbrojené síly bombardovaly v pondělí večer město Charkov na severovýchodě Ukrajiny. Bomby zasáhly zdravotnické zařízení. Zatím se ví o čtyřech zraněných, informují ukrajinská média s odvoláním na starostu Ihora Terechova. V jedné ze čtvrtí města vypukl velký požár, bez proudu se ocitlo na 30 tisíc lidí. Terčem ruského útoku se v pondělí stalo také město Kosťantynivka v Doněcké oblasti, kde zahynuli dva lidé a další tři utrpěli zranění.
Rusko udeřilo na nemocnici v Charkově, mrtvé hlásí Doněcká oblast
Druhé největší ukrajinské město Charkov, které leží jen několik desítek kilometrů od hranic s Ruskem, čelí útokům pravidelně. Terechov k pondělnímu útoku doplnil, že po útoku se tři městské části potýkají s výpadky elektrické energie. Posléze připojil informaci o výpadku proudu pro zhruba 30 tisíc lidí.
„Nemocnice byla bohužel poměrně těžce poškozena a uvnitř byli pacienti. Čtyři lidé byli zraněni v různém stupni a bylo rozbito asi 200 oken,“ připojil Terechov. „Útoky se obecně týkají energetických cílů – výroby a přenosu energie, elektrické sítě. Cílem je, aby síť pro přenos energie přestala fungovat,“ dodal.
Šéf oblastní správy Oleh Syněhubov na sociální síti Telegram napsal, že ruské síly použily naváděné bomby k útoku na okresy Němyšlianský a Slobidský na jihovýchodě a na okres Ševčenkivský na severu města.
Dva mrtví v Kosťantynivce
Náčelník vojenské správy Kosťantynivky Serhij Horbunov v pondělí večer informoval o ruských dronových útocích ve městě. „Při jednom incidentu zasáhl nepřátelský dron auto, ve kterém jeli místní obyvatelé. Následkem exploze zahynuli na místě dva lidé,“ citoval Horbunova server Ukrajinska pravda. Při dalším dronovém úderu utrpěl zranění jeden civilista, kterého následně ošetřili zdravotníci v Kramatorsku.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho síly v pondělí během průjezdu východní Ukrajinou obsadily dvě další vesnice – jednu v Doněcké oblasti a druhou poblíž města Kupjansk na severovýchodě Ukrajiny. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Město Kupjansk je z velké části zničeno právě následky ruských útoků, připomněla agentura Reuters.
Místní sbor ukrajinské Národní gardy však prohlásil, že odrazil nový pokus ruských sil o postup poblíž města Dobropilje v Doněcké oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a další ukrajinští představitelé pak tyto informace, které ve válečných podmínkách nelze bezprostředně nezávisle ověřit, potvrdili.