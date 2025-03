SOUHRN: Zásadní události středy 5. března

Televizní a rozhlasový poplatek zřejmě vzroste a do budoucna se bude zvyšovat v závislosti na míře inflace. Rozšíří se také okruh poplatníků, na něž se bude povinnost úhrady vztahovat. Předpokládá to vládní novela, kterou navzdory odporu opozičních ANO a SPD schválila s některými úpravami sněmovna. Předlohu nyní dostanou k projednání senátoři.





Toxický benzen, který unikl minulý týden z havarovaných cisteren v Hustopečích nad Bečvou, se dostal do podzemních vod. Potvrdily to sondy vyhloubené do dvou metrů. Bude nutná sanace zeminy a odčerpání kontaminovaných vod. Práce je potřeba provést bezodkladně. Hasiči také přečerpávají dvě zbylé poškozené cisterny, které zasáhl požár. Budou je dál odvětrávat.