SOUHRN: Zásadní události středy 4. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. listopadu 2026.
Republikáni přijdou o většinu ve Sněmovně reprezentantů
Republikáni amerického prezidenta Donalda Trumpa podle prognóz ztratili svou většinu ve Sněmovně reprezentantů. Kontrolu nad dolní komorou Kongresu převezmou demokraté, uvádějí americké televizní stanice CNN a NBC News. V dolní komoře mohou získat okolo 260 z 435 mandátů. Lídr dosavadní demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries by se tak mohl stát jejím prvním černošským předsedou, poznamenala CNN.
Demokraté získali většinu v Senátu, drama ještě čeká Aljašku a Mississippi
Demokratická strana ve volbách do Senátu USA získala už sedm křesel, která dříve patřila republikánům, a bude mít v horní komoře Kongresu většinu, ukazují projekce agentury AP. Novým senátorem za Texas by se měl stát James Talarico. Kansaským senátorem bude Adam Hamilton. Podle projekce Fox News v Michiganu senátorské křeslo získal Abdul El-Sayed. K 11:20 SEČ demokraté mají podle AP 54 křesel, republikáni 44. K většině v horní komoře Kongresu je třeba 51 mandátů. Nejasné jsou zatím výsledky ve dvou státech.
Škoda Auto přehodnotí podporu hokejového šampionátu, pokud se zúčastní Rusko
Automobilka Škoda Auto přehodnotí své zapojení do mistrovství světa v ledním hokeji, pokud se šampionátu zúčastní ruská reprezentace, sdělila Iva Povolná z komunikace firmy. Společnost, která je hlavním sponzorem turnaje od roku 1993, se neztotožňuje s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který umožnil návrat ruských týmů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Proti návratu ruských hokejistů se v minulých dnech vymezili také další sponzoři. Rozhodnutí vyvolává odpor i na mezinárodní scéně, naposledy se proti němu ohradil kanadský premiér Mark Carney.
Poslanci schválili růst plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce
Poslanci ve středu odpoledne schválili zvýšení státních plateb do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty či nezaměstnané o 13 miliard korun v příštím roce. Hlasovat by měli také o podobě zákona o digitální ekonomice, která má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí. Závěrečné kolo čeká také například předlohu o vyváženějším zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých společností.
Babiš vzal stávku ČT a ČRo na vědomí, od zrušení poplatků prý neustoupí
Premiér Andrej Babiš (ANO) vzal úterní stávku České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) a spojené demonstrace na vědomí. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ale podle něj plány nemění, splní svůj program a zruší poplatky pro občany a firmy. Demonstrace bere jako právo občanů. Zmínil, že sledoval úterní omezené vysílání ČT, bylo podle něj zajímavé, jmenoval archivní pořady o výstavbě metra či panelových domů.
Fico po ztrátě většiny v parlamentu odmítl předčasné volby
Slovenský premiér Robert Fico (Smer) se vyslovil pro konání příštích voleb v řádném termínu v září příštího roku. Učinil tak den poté, co vládní koalice v úterý přišla o těsnou většinu ve sněmovně po oznámení o přestupu jednoho z poslanců ke skupince kolem bývalého ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Lídr opozice Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) prosazoval jako řešení situace vypsání předčasných voleb.
Konečná po vstupu do Patriotů odchází z KSČM
Europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná (za Stačilo!) se rozhodla po 21 letech ukončit členství v komunistické straně. Na facebooku ve středu uvedla, že nechce, aby lynč rozpoutaný některými neúspěšnými funkcionáři strany kvůli jejímu vstupu do europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu dopadl na celou KSČM.
Severní Korea odpálila několik střel směrem k Japonskému moři, uvedl Soul
Severní Korea ve středu odpálila několik střel z oblasti Sondok na východním pobřeží směrem k Japonskému moři, uvedla podle agentury Reuters jihokorejská armáda. Jde již o čtvrtý podobný test KLDR za poslední měsíc.
CERN zachytil vzácný rozpad částic. Klepeme na dveře do zeptovesmíru, radují se vědci
Vylepšený přístroj na urychlovači částic zachytil zcela výjimečný rozpad částice, který se až doposud nepodařilo pozorovat. Citlivější přístroj by měl být nyní schopný proniknout i do rozměrů tak miniaturních, že tam věda doposud nebyla schopná nahlédnout.