Poslanci by měli na středeční řádné schůzi schvalovat zvýšení státních plateb do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané v příštím roce. Hlasovat by měli také o podobě zákona o digitální ekonomice, která má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí. Závěrečné kolo čeká také například předlohu o vyváženějším zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých společností.
Opozice ve středu ráno podruhé za dva dny neprosadila zařazení návrhu na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela sněmovny do programu nynější schůze. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v úterý zdůvodnil návrh zejména podobou jednání o zrušení televizního a rozhlasového poplatku předminulý pátek. Předseda klubu lidovců Marian Jurečka ve středu tvrdil, že Okamura porušil sněmovní pravidla.
Ve druhém čtení by měli poslanci projednat penzijní novelu, která zvyšuje důchody každých pět let po osmdesátce a také znovu za práci v důchodovém věku. Vláda chce využít předlohu k uzákonění jednorázového příspěvku 2000 korun, který by měli penzisté dostat příští rok.
Ve stejném kole by dolní komora mohla pokračovat v debatě o vládních změnách v doplňkovém penzijním spoření, kterou nedokončila v úterý.
Platby státu do zdravotnictví mají vzrůst meziročně o 13 miliard korun, i když vláda původně navrhovala 21 miliard. Sněmovna koaličním pozměňovacím návrhem částku patrně sníží mimo jiné s ohledem na očekávaný vyšší výběr pojistného.
Zákon o digitální ekonomice vychází z evropského nařízení o digitálních službách. Upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i více chránit děti. Kritici normy se ale obávají cenzury.
Novela o podnikání na kapitálovém trhu předpokládá, že velké firmy s akciemi na burze by měly mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň třetinu. Platilo by to i pro muže, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Předloha vychází z evropské směrnice.
Před závěrečným schvalováním jsou v dolní komoře také dvě novely trestního zákona. Jedna rozšiřuje trestnost neplacení výživného a druhá se týká zpřísnění trestů za týrání lidí ve společné domácnosti a zvířat.