CERN zachytil vzácný rozpad částic. Klepeme na dveře do zeptovesmíru, radují se vědci

Vylepšený přístroj na urychlovači částic zachytil zcela výjimečný rozpad částice, který se až doposud nepodařilo pozorovat. Citlivější přístroj by měl být nyní schopný proniknout i do rozměrů tak miniaturních, že tam věda doposud nebyla schopná nahlédnout.
Fyzici objevili důkaz o rozpadu částice, který je tak vzácný, že se podle odhadů vyskytne pouze u jedné z každých 10 miliard částic, kterým se říká B0. Tento výsledek přinesli vědci z experimentu LHCb na Velkém hadronovém urychlovači (LHC) v CERNu. Jde o vyvrcholení více než čtyřicet let trvajícího výzkumu a přibližuje fyziky k prozkoumání takzvaného „zeptovesmíru“ – zatím neprozkoumaného prostoru, který existuje ve vzdálenostech jedné miliardtiny biliontiny metru, neboli „zeptometru“, kde se mohou skrývat nové částice a přírodní síly.
Podle autorů objevu tento nový výsledek umožní fyzikům s větší přesností ověřovat takzvaný Standardní model, což je zatím nejlepší současná teorie o elementárních částicích a jejich interakcích, a hledat stopy částic a sil, které by mohly ležet za jeho hranicemi.
Na stopě nové fyziky
Velmi zjednodušeně patří částice B0 mezi mezony, tedy částice složené z kvarku a antikvarku – obsahují kvark d (down) a antičástici kvarku b (beauty). Vědci oznámili, že se rozpadla na dvojici mionů, tedy částic podobných elektronu, jen těžších.
Rozpad patří do skupiny procesů natolik vzácných, že je fyzikové už dlouho považují za „zlaté kanály“ pro hledání takzvané nové fyziky. Kvark a antikvark, z nichž se mezon skládá, při něm zaniknou a jejich energie se promění v mion a v jeho antičástici.
První známky tohoto vzácného jevu oznámili vědci už v roce 2015, pozdější analýzy s větším množstvím dat však tento výsledek nepotvrdily. „Fyzikové se po tomto rozpadu pídí už přes čtyřicet let,“ komentoval výsledky Marco Santimaria, jeden z vedoucích mezinárodního týmu, který analýzu provedl. „Vylovit miony z tak obrovského pozadí vyžaduje extrémní přesnost.“
Vylepšený urychlovač
Rozhodující roli v nejnovějším měření sehrálo rozsáhlé vylepšení experimentu LHCb, které bylo dokončené na přelomu let 2022 a 2023. Upravený a zdokonalený detektor zvládá zaznamenávat pětkrát více srážek za sekundu než jeho původní verze v letech 2010–2018 a navíc lépe rozlišuje jednotlivé druhy částic. Díky těmto zlepšením a s využitím metod strojového učení dokázal tým vědců potlačit obrovské pozadí jiných procesů, které by signál z tak vzácných rozpadů jinak zcela zastínily.
Výsledek sledují se zájmem i čeští fyzici. „Takové rozpady jsou pro hledání nové fyziky cenné právě proto, že je Standardní model dokáže předpovědět s vysokou přesností. Kdyby se naměřená hodnota od předpovědi výrazně lišila, mohlo by to znamenat, že se na rozpadu podílí něco, co zatím neznáme. Prozatím se měření s teorií shoduje, ale s dalšími daty budeme tuto shodu testovat přísněji,“ vysvětluje fyzik Tomáš Jakoubek z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který se podílí na podobných měřeních v rámci experimentu LHCb.
Další velký krok přinese upgrade urychlovače LHC, který má být podle současného plánu CERN spuštěn v roce 2030, a především další upgrade experimentu LHCb plánovaný na polovinu příští dekády. Ten by měl četnost nabírání dat zvýšit ještě několikanásobně.
„Zachytit první známky tohoto vzácného rozpadu je nesmírně vzrušující, protože nám to otevírá nové možnosti, jak zkoumat fyziku i za hranicí toho, co LHC dokáže přímo,“ vysvětluje Harry Cliff, který na experimentu LHCb koordinuje výzkum vzácných rozpadů a je druhým vedoucím týmu, který analýzu provedl. „Budoucí upgrade LHCb nám umožní pozorovat mnohem více těchto rozpadů, a tím ještě citlivěji pátrat po dosud neobjevených částicích.“
První výprava do „zeptovesmíru“
Tyto výsledky by podle autorů experimentu mohly otevřít bránu do podivného nového světa známého mezi vědci jako zeptovesmír, kde se možná skrývají částice, které by mohly pomoci objasnit záhady, jako jsou temná hmota a vznik hmoty během Velkého třesku.
LHC je totiž dostatečně výkonný na to, aby zkoumal strukturu reality až na úroveň sta zeptometrů – což je tisíce bilionkrát méně než šířka lidského vlasu – a hledal tak nové částice, které by se mohly nacházet na úrovni těchto nepředstavitelně malých rozměrů, tedy prostoru označovaného jako zeptoversum neboli zeptovesmír.
Vědci předpokládají, že když LHC doposud žádné nové částice nezaznamenal, naznačuje to, že se mohou skrývat na ještě kratších vzdálenostech, a to až na úrovni jednoho zeptometru.