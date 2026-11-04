Fico po ztrátě většiny v parlamentu odmítl předčasné volby

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) se vyslovil pro konání příštích voleb v řádném termínu v září příštího roku. Učinil tak den poté, co vládní koalice v úterý přišla o těsnou většinu ve sněmovně po oznámení o přestupu jednoho z poslanců ke skupince kolem bývalého ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Lídr opozice Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) prosazoval jako řešení situace vypsání předčasných voleb.
Fico se v souvislosti s krizí opřel do svých koaličních partnerů, tedy Slovenské národné strany (SNS) a strany Hlas. Podle premiéra nesou plnou zodpovědnost za aktuální situaci, protože se jim „rozpadly poslanecké kluby“. Premiér připustil, že veřejnost může být v souvislosti s děním v parlamentu zmatená, protože poslanci „mění příslušnost jako ponožky“.
„Je těžko přehledné, kdo ke komu patří,“ uznal Fico s tím, že úkolem vlády a koalice je udělat vše pro to, „aby dokončila toto volební období“. Se skupinou zákonodárců kolem Taraby bude koalice dle něj „trpělivě mluvit,“ citoval předsedu vlády Denník N.
„Je povinností vlády a Národní rady udělat všechno pro dokončení tohoto volebního období. I za cenu, že budeme muset věnovat více pozornosti individuálním poslancům při rozhovorech o tom, které zákony se budou nebo nebudou schvalovat,“ řekl Fico novinářům. Dodal, že vláda už nemá před sebou důležité zákony, a ocenil, že parlament už schválil státní rozpočet na příští rok.
Ztráta parlamentní většiny
Ficova koalice má ve 150členné sněmovně jistou podporu už jen od 75 poslanců. Důvodem je, že k Tarabovi se přidal poslanec Roman Malatinec. Ten v úterý prohlásil, že se nerozhodl narychlo, ale „dlouhodobě uvažoval o svém politickém smýšlení“.
Původně se Malatinec dostal do sněmovny na kandidátní listině nyní menší vládní strany Hlas a pak přestoupil k poslancům kolem současného ministra cestovního ruchu a sportu Rudolfa Huliaka. „Jsem v šoku,“ reagoval podle deníku Sme na Malatincův krok Huliak. V parlamentu měl i s Malatincem tři poslance – včetně Pavla Ľuptáka a Ivana Ševčíka, o jednoho nyní přichází.
Taraba, kterému sněmovna i díky hlasům poslanců nejmenší vládní strany SNS ještě jako ministrovi životního prostředí vyslovila na konci září nedůvěru, dle Sme sdělil, že s některými návrhy vládní koalice na probíhající parlamentní schůzi „může mít problém“.
Šimečka očekává „kšefty“ s hlasy
Vládní politici chtějí o vzniklé situaci jednat. „Fica velmi pravděpodobně čeká těžké vyjednávání a možné ústupky,“ komentoval vývoj zpravodaj ČT Jan Šilhan.
Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresívne Slovensko Šimečka očekává „kšeftování“ s hlasy k získání parlamentní většiny. „Bude to kšeft, bude to drahé pro všechny občany. Oni nechtějí pracovat pro lidi. Jim jde jen o to, aby tam zůstali do září 2027, aby mohli užívat moc. Bude to rok politické korupce,“ řekl novinářům Šimečka.
Expremiér a šéf opozičního Hnutí Slovensko Igor Matovič míní, že cílem ministerského předsedy je udržet se u moci a zabezpečit beztrestnost jemu blízkým lidem. Například místopředseda parlamentu za Ficovu stranu a policejní exprezident Tibor Gašpar je mezi obžalovanými v případu, který se týká podezření z dřívějšího zneužívání policie k politickým účelům.
V řádném termínu jsou příští parlamentní volby v zemi plánovány na září příštího roku. Pro dodržení tohoto termínu se ve středu vyslovil právě Fico. Naopak Šimečka se vyslovil pro předčasné volby.
Současná vládní koalice dočasně většinu ve sněmovně ztratila už dříve. Fico se pak ale s většinou rebelujících poslanců dohodl na podpoře svého kabinetu a dva z těchto zákonodárců, včetně Huliaka, se loni stali ministry. Po volbách z roku 2023 se koalice opírala ve sněmovně o 79 hlasů.