Škoda Auto přehodnotí podporu hokejového šampionátu, pokud se zúčastní Rusko


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Automobilka Škoda Auto přehodnotí své zapojení do mistrovství světa v ledním hokeji, pokud se šampionátu zúčastní ruská reprezentace, sdělila Iva Povolná z komunikace firmy. Společnost, která je hlavním sponzorem turnaje od roku 1993, se neztotožňuje s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který umožnil návrat ruských týmů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Proti návratu ruských hokejistů se v minulých dnech vymezili také další sponzoři. Rozhodnutí vyvolává odpor i na mezinárodní scéně, naposledy se proti němu ohradil kanadský premiér Mark Carney.

„Neztotožňujeme se s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu o účasti ruských národních týmů v soutěžích IIHF. Vzhledem k pokračující ruské agresi považujeme návrat ruské reprezentace na mistrovství světa za neslučitelný s hodnotami, které dlouhodobě zastáváme. Pokud se ruský národní tým mistrovství světa zúčastní, přehodnotíme naše zapojení do šampionátu a podnikneme další kroky,“ avizovala automobilka.

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Škoda Auto dlouhodobě podporuje sport a dle svého vyjádření klade důraz na respekt, vzájemné porozumění a odpovědnost. „Situaci aktivně sledujeme, jsme v úzkém kontaktu s našimi partnery a věříme, že se podaří dospět ke konstruktivnímu řešení,“ doplnila společnost. Škoda Auto patří mezi nejdéle působící partnery hokejového mistrovství světa.

CAS minulý týden rozhodl, že se ruské týmy mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po plnohodnotné invazi na Ukrajinu a příslušný zákaz z bezpečnostních důvodů opakovaně prodlužovala. Ruská reprezentace by se tak mohla vrátit už na příští mistrovství světa, které v květnu 2027 uspořádá Německo. IIHF s rozhodnutím soudu nesouhlasí, uvedla však, že ho bude respektovat.

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Další sponzor, sázková skupina Tipsport, označila už dříve rozhodnutí CAS za skandální a uvedla, že si nedokáže představit svou reklamu u zápasů s Ruskem na mistrovství světa, a to ani na ledě, ani v televizních přenosech. Plzeňský Prazdroj oznámil, že pokud se Rusko šampionátu zúčastní, přijme opatření, aby se jeho logo neobjevovalo během případných vzájemných zápasů tuzemské a ruské reprezentace.

Škoda Auto v minulosti oznámila, že odstoupí z pozice sponzora mistrovství světa v roce 2021, pokud bude Bělorusko potvrzeno jako spolupořadatel turnaje. Automobilka tehdy své stanovisko zdůvodnila ochranou lidských práv. IIHF následně Bělorusku pořadatelství odebrala.

Kanada účast ruského týmu neumožní

Kanadský premiér Carney zároveň aktuálně uvedl, že Rusku nebude navzdory rozhodnutí CAS umožněno zúčastnit se hokejového mistrovství světa hráčů do dvaceti let na přelomu roku v Edmontonu a Red Deeru. Prohlášením navázal na ohlášený bojkot případných zápasů s ruskými hokejisty na seniorském mistrovství světa, který v úterý oznámilo šest evropských zemí včetně Česka.

Carney prohlásil, že Kanada rozhodnutí CAS respektuje, ale sama musí v té souvislosti učinit vlastní. „Dokud Rusko a Bělorusko podporují tuto nezákonnou, neopodstatněnou a otřesnou válku na Ukrajině – a dokud tento stav trvá – nebudou tito sportovci v Kanadě reprezentovat své země,“ zdůraznil. „Takže pokud se ptáte konkrétně na mistrovství světa juniorů, Rusové tam nebudou,“ deklaroval premiér.

Rozhodnutí podpořil i kanadský hokejový svaz. „Hockey Canada děkuje vládě za její rozhodný postoj, že hodlá zabránit ruským a běloruským sportovcům i funkcionářům v účasti pod jejich národními symboly na mezinárodních sportovních akcích konaných na kanadském území,“ ocenila organizace.

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