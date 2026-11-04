Konečná po vstupu do Patriotů odchází z KSČM


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná (za Stačilo!) se rozhodla po 21 letech ukončit členství v komunistické straně. Na facebooku ve středu uvedla, že nechce, aby lynč rozpoutaný některými neúspěšnými funkcionáři strany kvůli jejímu vstupu do europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu dopadl na celou KSČM.

V úterý se situací zabývalo širší vedení KSČM. „Na jednání výkonného výboru jsem oznámila členům a členkám, že usnadním jejich rozhodování, aby lynč, který rozpoutali neúspěšní jedinci z řad funkcionářů KSČM (snad aby překryli svůj debakl ve všech volbách) v souvislosti s mým vstupem do frakce Patrioti pro Evropu, nedopadl na celou KSČM. Tedy že rezignuji po 21 letech na své členství ve straně, kterou jsem měla tu čest pět let vést jako její historicky první předsedkyně,“ napsala konkrétně Konečná a poděkovala těm členům KSČM, kteří ji podporovali.

„Kateřina Konečná bude nadále hájit program KSČM v Evropském parlamentu a úzce spolupracovat s KSČM. Odmítá však svým členstvím ve straně nahrávat těm členům, kterým nejde o volební úspěch KSČM, ale o racionálně těžko vysvětlitelné zájmy,“ komentoval vývoj předseda komunistů Roman Roun. „Kateřina Konečná ujistila výkonný orgán KSČM o své snaze dále spolupracovat se všemi levicovými a vlasteneckými subjekty,“ dodal.

Konečná vyzvala k jednotě KSČM a podpořila ho ve funkci předsedy strany. „Jsem přesvědčena, že stávající předseda KSČM Roman Roun je velmi talentovaný politik s tahem na branku,“ prohlásila europoslankyně.

Konečná mezi Patrioty

Roun dříve poznamenal, že osobně považuje frakci Patrioti pro Evropu za nekomunistickou a s rozhodnutím Konečné nesouhlasí. Místopředseda KSČM Milan Krajča na síti X před nedávnem napsal, že Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu sdružují „pravicové antikomunistické politiky“. Komunistický svaz mládeže (KSM) po zveřejnění informace o přestupu Konečné vyzval k disciplinárním důsledkům.

Europoslankyně svůj vstup k Patriotům odůvodnila tím, že při hlasování se dosud nejvíce shodovala právě s touto frakcí. Podle ní to neznamená, že bude souhlasit se vším a hlasovat pro všechno, co klub navrhuje, dostane ale prý větší prostor prosazovat volební program. Ve středečním vyjádření vyjádřila lítost nad tím, že levice se po neúspěchu ve sněmovních volbách opět vydává cestou další fragmentace a nespolupráce. „Považuji to za obrovskou chybu, protože zatímco levici rozdělují názory, pravici spojují koryta,“ prohlásila.

Patrioti pro Evropu jsou třetí největší politickou frakcí v Evropském parlamentu. Z českých europoslanců je v Patriotech sedm poslanců z hnutí ANO a Antonín Staněk (za Přísahu). Za uskupení Stačilo! je v europarlamentu ještě další dosud nezařazený poslanec Ondřej Dostál.

Nekončíme, jdeme dál, prohlásila Konečná
Tisková konference hnutí Stačilo!

Konečná je poslankyní Evropského parlamentu od roku 2014, v čele KSČM stála od roku 2021 do letošního května. V letech 2002 až 2014 byla poslankyní za Moravskoslezský kraj. Při svém zvolení se tehdy stala v jednadvaceti letech nejmladší poslankyní dolní komory parlamentu.

Do loňských sněmovních voleb šli komunisté v rámci hnutí Stačilo!, vrátit se po čtyřleté pauze do dolní komory se jim ale nepodařilo. Hnutí, na jehož kandidátce dostali zástupci KSČM necelou polovinu míst, získalo 4,3 procenta hlasů. Konečná jako celostátní lídryně Stačilo! dala po volbách funkci předsedkyně KSČM k dispozici. Po květnovém sjezdu ji v čele strany vystřídal Roun.

Předsedou KSČM se stal Roun, porazil Krajču a vystřídal Konečnou
Novým předsedou KSČM se stal stranický mluvčí Roman Roun (na snímku z 16. května 2025)

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