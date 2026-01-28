SOUHRN: Zásadní události středy 28. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 28. ledna 2026.
Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě
Opozice ve středu ve sněmovně znovu žádala vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chtěla pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Ten vystoupil hned v úvodu schůze. Mimo jiné řekl, že nestojí o zákopovou válku mezi Strakovou akademií a Hradem. Opozice volá po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu. Zároveň svolala schůzi o vyslovení nedůvěry vládě.
Při zabití muže v Minneapolisu stříleli dva federální agenti, píše AP
V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti, informovala v noci na středu agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP), jehož se incident týká.
Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží
Vyplácení nové superdávky, která nahradila čtyři nynější příspěvky, by se mohlo pro dosavadní příjemce pomoci od státu o čtvrt roku odložit. Nynější částku by tak pobírali až do července místo do dubna. Důvodem odkladu je náročnost přepočtu podpory. Novelu o dávce státní sociální pomoci předložil jako poslanec ve sněmovně ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Podle předlohy by se mělo odložit i zvýšení životního minima, a to z května na říjen.
Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí
Při zásahu na pracovišti Městského úřadu Černošice zadržela policie šestnáct lidí, zatím nikoho neobvinila, uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) sdělil, že se zásah týká hlavního detašovaného pracoviště v Podskalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy.
Starosta Budapešti čelí obvinění kvůli loňskému pochodu Pride
Maďarská prokuratura vznesla obvinění proti starostovi Budapešti Gergelymu Karácsonymu kvůli jeho roli při organizování pochodu hrdosti. Státní zástupce požaduje uložení pokuty bez soudního řízení. Desítky tisíc demonstrantů pochodovaly loni 28. června metropolí navzdory zákazu policie a proměnili pochod hrdosti v masovou protivládní demonstraci.
Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich
Šéf opoziční KDU-ČSL Marek Výborný nebude na dubnovém sjezdu obhajovat post předsedy, sdělil na mimořádném brífinku ve sněmovně. Vnímá, že pro výraznější úspěch křesťanskodemokratické politiky a pro oslovení širší platformy středových voličů je potřeba změna, která přinese do vedení KDU-ČSL svěžejší vítr, uvedl. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) oznámil, že se bude o post ucházet a že na podzim se také chystá kandidovat do Senátu v obvodu Vyškov.
Alzheimer se do Zeměplochy zřejmě propsal dekádu před Pratchettovou diagnózou
Vědci prozkoumali rozsáhlé literární dílo britského spisovatele Terryho Pratchetta, aby v něm odhalili první stopy po Alzheimerově chorobě, které nakonec roku 2015 podlehl. Podle nové studie je našli už v knize Poslední světadíl z roku 1998 – tedy o devět let dříve, než mu byla tato nemoc diagnostikována. Pratchett se stal po oznámení diagnózy velkým propagátorem informací o této nemoci.