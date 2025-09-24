Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 24. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události středy 24. září
Ústavní soud odmítl stížnosti na skryté koalice
Politické strany a hnutí se mohou svobodně rozhodnout, zda budou spolupracovat jako „přiznaná“, nebo „nepřiznaná“ koalice, rozhodl Ústavní soud (ÚS). Obě možnosti mají své výhody i nevýhody. Soud proto odmítl stížnosti strany Volt Česko, která poukazovala na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách. Domáhala se zrušení registrace Stačilo! a SPD, usilovala také o zrušení definice koalic v zákoně o volbách do parlamentu.
Pokud chce národ mír, musí pracovat na zbrojení, prohlásil Zelenskyj
Na všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN se svým projevem vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na úvod svého vystoupení prohlásil, že pokud chce národ mír, musí pracovat na zbrojení. Mezinárodní právo nefunguje, pokud nemáte dostatečně silné spojence, dodal s tím, že ani to nefunguje beze zbraní. S projevem na Valném shromáždění OSN vystoupil také český prezident Petr Pavel.
Čína kvůli supertajfunu evakuovala přes dva miliony lidí
Zatím nejsilnější bouře letošního roku Ragasa zasáhla jihočínské město Jang-ťiang a míří k městu Mao-ming v provincii Kuang-tung, kde jsou jedny z největších ropných rafinérií v Číně, píše agentura Reuters. Tamní úřady z ohrožených oblastí evakuovaly už více než dva miliony lidí. V Hongkongu supertajfun omezil provoz mezinárodního letiště a uzavřel některé školy. Tchaj-wan hlásí nejméně 17 obětí a další lidé se pohřešují.
Soud přijal prohlášení viny podnikatele Kosa z kauzy Dozimetr
Soud přijal prohlášení viny podnikatele Pavla Kosa obžalovaného v kauze Dozimetr. Je to polehčující okolnost, která může výrazně snížit jeho trest. Muž se přiznal k podílu na korupci v pražském dopravním podniku (DPP).
Učitelům vzrostou platy o sedm procent, dohodly se odbory s ministrem
Učitelům se od ledna zvýší platové tarify o sedm procent. Asistentům pedagogů a dalším pedagogům s nižší odborností by se měly zvednout o pevnou částku dva tisíce korun. Dohodly se na tom školské odbory s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN), uvedl jejich předák František Dobšík. Upřesnil, že dva tisíce korun navíc by měli dostat školští pracovníci do sedmé platové třídy, sedm procent pak od osmé platové třídy.
Vědci objevili neznámého megaraptora
Vědci objevili v Argentině doposud neznámý druh dinosaura, který byl pojmenován Joaquinraptor casali a patří do skupiny megaraptorů, velkých a hbitých predátorů, kteří žili v období rané až pozdní křídy, tedy asi před 130 až 83 miliony let.