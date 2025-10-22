SOUHRN: Zásadní události středy 22. října


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 22. října 2025.

Zelenskyj označil návrh zastavit boje na současné linii za dobrý kompromis

Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se základem pro jednání s Moskvou staly současné frontové linie na Ukrajině, je dobrý kompromis, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň vyjádřil pochyby o tom, že ruský vládce Vladimir Putin na něco takového přistoupí.

VÍCE K TÉMATU
Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během nedávné schůzky s prezidentem USA Donaldem Trumpem
Kontext
Rusové útočili na ukrajinská města, zasáhli i školku. Exploze otřásly chemičkou u Brjansku
Ruský útok na Kyjev (22. 10. 2025)
Kontext
Ukrajina se předběžně dohodla se Švédskem na koupi až 150 gripenů
Letoun Gripen


ANO, SPD a Motoristé jednali o dopravě, vnitru či školství

Zástupci ANO, SPD a Motoristů debatovali o dopravě, školství či agendě ministerstva vnitra. Bylo to třetí kolo jednání o programu vznikající vlády.

VÍCE K TÉMATU
ANO, SPD a Motoristé jednali o dopravě, vnitru či školství
Robert Plaga (ANO) přichází na jednání vznikající vlády


Soud potvrdil podmínku učitelce za ospravedlňování ruských zločinů

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů na Ukrajině potvrdil soud pravomocně pražské učitelce Martině Bednářové sedmiměsíční podmíněný trest. Součástí pravomocného rozsudku je také tříletý zákaz pedagogické a výchovné činnosti a práce s dětmi a povinnost absolvovat kurz na posílení mediální gramotnosti. Bednářová se proti verdiktu hodlá dovolat.

VÍCE K TÉMATU
Soud potvrdil podmínku učitelce za ospravedlňování ruských zločinů
Učitelka Martina Bednářová


Vláda schválila nové národní kulturní památky

Zámek v Moravské Třebové, kostel a kaple s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory či kostel s katakombami a budovou latinské školy v Klatovech dostanou status národní kulturní památky, tedy nejvyšší památkovou ochranu. Národní kulturní památkou se stane také devět barokních paláců v Praze, schválila ve svém nařízení vláda.

VÍCE K TÉMATU
Vláda schválila nové národní kulturní památky
Zámek v Moravské Třebové


Ústavní soud ponechal úhradovou vyhlášku ve zdravotnictví beze změn

Ústavní soud ponechal úhradovou vyhlášku ve zdravotnictví beze změn. Návrh senátorů na zrušení dvou jejích klíčových příloh zamítl a svůj nález, který podpořili všichni soudci, ve středu veřejně vyhlásil. Senátoři poukazovali na diskriminaci regionálních poskytovatelů zdravotní péče oproti vysoce specializovaným centrům. Kvůli takzvanému koeficientu centralizace dostávají za některé výkony méně peněz.

Více k tématu
Ústavní soud ponechal úhradovou vyhlášku ve zdravotnictví beze změn
Ilustrační snímek


Na Islandu se poprvé vyskytl komár

Na Islandu zaznamenali první případ výskytu komára v přirozeném prostředí. Ostrov byl přitom spolu s Antarktidou jedním z posledních míst na světě bez přítomnosti komárů, napsala agentura AFP. Ukazuje to tak rychlost klimatických změn.

VÍCE K TÉMATU
Na Islandu se poprvé vyskytl komár
Ilustrační foto

Výběr redakce

Dojde k „zásadní revizi“ inkluze, zaznělo po jednání možné koalice

Dojde k „zásadní revizi“ inkluze, zaznělo po jednání možné koalice

08:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Digitální a informační agenturu nově povede Kuchař, rozhodla vláda

Digitální a informační agenturu nově povede Kuchař, rozhodla vláda

14:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Obezita je sociální problém, ukazují data o dětech. Nejčastější je u ekonomicky slabších rodin

Obezita je sociální problém, ukazují data o dětech. Nejčastější je u ekonomicky slabších rodin

17:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina se předběžně dohodla se Švédskem na koupi až 150 gripenů

Ukrajina se předběžně dohodla se Švédskem na koupi až 150 gripenů

před 2 hhodinami
Senior podezřelý ze zastřelení dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku zemřel

Senior podezřelý ze zastřelení dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku zemřel

před 3 hhodinami
Soud potvrdil podmínku učitelce za ospravedlňování ruských zločinů

Soud potvrdil podmínku učitelce za ospravedlňování ruských zločinů

14:24Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis

Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis

12:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Změny v systému povolenek jsou nesmyslné, míní Babiš. Podle premiéra tomu nerozumí

Změny v systému povolenek jsou nesmyslné, míní Babiš. Podle premiéra tomu nerozumí

11:41Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události středy 22. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 22. října 2025.
před 43 mminutami

O čem plánujeme informovat ve středu 22. října

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 21. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 21. října 2025.
včera v 18:29

Odvolaný člen dozorčí komise má nárok na náhradu škody od ČT, potvrdil soud

Odvolaný člen dozorčí komise rady České televize Jiří Stránský má nárok na náhradu škody zhruba 600 tisíc korun. Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání České televize (ČT), která podle pravomocného rozsudku nese za nezákonné odvolání odpovědnost. Rada je totiž orgánem ČT, a nikoliv orgánem státu, stojí v rozsudku, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
včeraAktualizovánovčera v 13:31

SOUHRN: Zásadní události pondělí 20. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 20. října 2025.
20. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události neděle 19. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 19. října 2025.
19. 10. 2025Aktualizováno19. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události soboty 18. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 18. října 2025.
18. 10. 2025Aktualizováno18. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události pátku 17. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 17. října 2025.
17. 10. 2025
Načítání...