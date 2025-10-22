SOUHRN: Zásadní události středy 22. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 22. října 2025.
Zelenskyj označil návrh zastavit boje na současné linii za dobrý kompromis
Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se základem pro jednání s Moskvou staly současné frontové linie na Ukrajině, je dobrý kompromis, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň vyjádřil pochyby o tom, že ruský vládce Vladimir Putin na něco takového přistoupí.
ANO, SPD a Motoristé jednali o dopravě, vnitru či školství
Zástupci ANO, SPD a Motoristů debatovali o dopravě, školství či agendě ministerstva vnitra. Bylo to třetí kolo jednání o programu vznikající vlády.
Soud potvrdil podmínku učitelce za ospravedlňování ruských zločinů
Za ospravedlňování ruských válečných zločinů na Ukrajině potvrdil soud pravomocně pražské učitelce Martině Bednářové sedmiměsíční podmíněný trest. Součástí pravomocného rozsudku je také tříletý zákaz pedagogické a výchovné činnosti a práce s dětmi a povinnost absolvovat kurz na posílení mediální gramotnosti. Bednářová se proti verdiktu hodlá dovolat.
Vláda schválila nové národní kulturní památky
Zámek v Moravské Třebové, kostel a kaple s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory či kostel s katakombami a budovou latinské školy v Klatovech dostanou status národní kulturní památky, tedy nejvyšší památkovou ochranu. Národní kulturní památkou se stane také devět barokních paláců v Praze, schválila ve svém nařízení vláda.
Ústavní soud ponechal úhradovou vyhlášku ve zdravotnictví beze změn
Ústavní soud ponechal úhradovou vyhlášku ve zdravotnictví beze změn. Návrh senátorů na zrušení dvou jejích klíčových příloh zamítl a svůj nález, který podpořili všichni soudci, ve středu veřejně vyhlásil. Senátoři poukazovali na diskriminaci regionálních poskytovatelů zdravotní péče oproti vysoce specializovaným centrům. Kvůli takzvanému koeficientu centralizace dostávají za některé výkony méně peněz.
Na Islandu se poprvé vyskytl komár
Na Islandu zaznamenali první případ výskytu komára v přirozeném prostředí. Ostrov byl přitom spolu s Antarktidou jedním z posledních míst na světě bez přítomnosti komárů, napsala agentura AFP. Ukazuje to tak rychlost klimatických změn.