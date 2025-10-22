Na Islandu se poprvé vyskytl komár


před 31 mminutami|Zdroj: ČT24, Ruv.is, ČTK

Na Islandu zaznamenali první případ výskytu komára v přirozeném prostředí. Ostrov byl přitom spolu s Antarktidou jedním z posledních míst na světě bez přítomnosti komárů, napsala agentura AFP. Ukazuje to tak rychlost klimatických změn.

Jeden sameček a dvě samičky druhu komára kroužkovaného (Culiseta annulata) byli nalezeni asi třicet kilometrů severně od hlavního města Reykjavíku, sdělil agentuře entomolog z Islandského institutu přírodních věd Matthias Alfredsson.

Jak informovala stanice RÚV, hmyz identifikoval na začátku tohoto měsíce Björn Hjaltason, který o nálezu informoval ve facebookové skupině Insects in Iceland (Hmyz na Islandu). „Za soumraku 16. října jsem zahlédl podivnou mušku na červené stužce,“ řekl Björn s odkazem na past, kterou používá k lákání hmyzu. „Okamžitě jsem tušil, o co jde, a hmyz jsem rychle sebral. Byla to samice.“

Björn později chytil další dva exempláře a poslal je do Přírodovědného institutu, kde entomolog Matthías Alfredsson potvrdil, že se jedná o komáry, konkrétně právě o druh Culiseta annulata. Tento druh patří k větším komárům, samička má rozpětí křídel až 1,5 centimetru. Nejčastěji žije ve Velké Británii.

Přizpůsoben chladnějšímu podnebí

Přítomnost hmyzu podle vědců naznačuje nedávné zavlečení, pravděpodobně lodí, více však vyjasní až jarní sledování výskytu a šíření. Podle Alfredssona se tento druh komára zdá být dobře přizpůsoben chladnějšímu podnebí, což mu umožňuje odolávat dlouhým a drsným zimám, kdy teploty klesají pod bod mrazu. Vědci už delší dobu předpovídali, že se komáři mohou na Islandu usadit, zejména poté, co se tam od roku 2015 podařilo uchytit klošům.

V minulosti byl na Islandu zaznamenán jediný případ výskytu komára, a to arktického komára (Aedes nigripes), který byl nalezen v letadle na letišti v Keflavíku, nejednalo se tedy o přirozené prostředí.

Na Islandu se také nachází známé jezero Mývatn, nad kterým se v letním období vznášejí hejna pakomárů a muchniček.

Rekordní vedra v Grónsku a na Islandu urychlila tání ledu
Ilustrační foto

Výběr redakce

Změny v systému povolenek jsou dle Babiše nesmyslné. Dost bylo populismu, vzkázal Hladík

Změny v systému povolenek jsou dle Babiše nesmyslné. Dost bylo populismu, vzkázal Hladík

před 7 mminutami
Na Islandu se poprvé vyskytl komár

Na Islandu se poprvé vyskytl komár

před 31 mminutami
ANO, SPD a Motoristé jednají o dopravě, vnitru či školství

ANO, SPD a Motoristé jednají o dopravě, vnitru či školství

08:55Aktualizovánopřed 32 mminutami
Při srážce dvou autobusů v Ugandě zahynulo 46 lidí

Při srážce dvou autobusů v Ugandě zahynulo 46 lidí

07:34Aktualizovánopřed 52 mminutami
Ruské nálety zabily šest Ukrajinců. Exploze otřásly chemičkou u Brjansku

Ruské nálety zabily šest Ukrajinců. Exploze otřásly chemičkou u Brjansku

00:22Aktualizovánopřed 58 mminutami
Ústavní soud ponechal úhradovou vyhlášku ve zdravotnictví beze změn

Ústavní soud ponechal úhradovou vyhlášku ve zdravotnictví beze změn

09:06Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Letiště ve Vilniusu obnovilo provoz po uzavření kvůli pašeráckým balonům

Letiště ve Vilniusu obnovilo provoz po uzavření kvůli pašeráckým balonům

00:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami
O skauting je rekordní zájem. Nové středisko otevřeli v Plzni

O skauting je rekordní zájem. Nové středisko otevřeli v Plzni

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Na Islandu se poprvé vyskytl komár

Na Islandu zaznamenali první případ výskytu komára v přirozeném prostředí. Ostrov byl přitom spolu s Antarktidou jedním z posledních míst na světě bez přítomnosti komárů, napsala agentura AFP. Ukazuje to tak rychlost klimatických změn.
před 31 mminutami

Evropa je závislá na Číně, Čína na Myanmaru. Situace s vzácnými zeminami se komplikuje

Čína nedávno uvalila nové restrikce na vývoz vzácných zemin do zahraničí. Jde o prvky, bez nichž se nedají vyrábět moderní technologie jako baterie a součástky automobilů, ale také vojenské přístroje, jako jsou drony. Evropa si tak opět uvědomila, jak moc je v tomto ohledu na zdrojích zvenku závislá – není v tom ovšem sama. Významná část těžby totiž neprobíhá v samotné Číně, ale za netransparentních a neregulovaných podmínek v zahraničí, především v konfliktem zmítaném Myanmaru.
před 19 hhodinami

Vědci prokázali, proč schizofrenici slyší hlasy

Jedním z typických projevů schizofrenie jsou hlasy, které nemocní slyší ve svých hlavách. Vědci sice měli několik hypotéz o jejich původu, ale nebyli schopní je prokázat. To se teď změnilo.
před 22 hhodinami

Jako zázrak: mikročip v oku vrátil starým lidem zrak

Tým britských vědců dokázal pomocí implantovaného čipu a umělé inteligence obnovit ztracené schopnosti číst a rozpoznávat lidské tváře několika desítkám pacientů. Zařízení se bude dále testovat.
včera v 11:13

Německý historik díky AI zjistil, kdo byl vrah na fotce z holocaustu

Německý historik žijící v USA Jürgen Matthäus s pomocí umělé inteligence zřejmě zjistil jméno nacistického vraha z jedné z nejznámějších fotografií zachycujících zvěrstva holocaustu. Vrahem byl podle něj velmi pravděpodobně nacistický válečný zločinec Jakobus Onnen, jehož identita se se snímkem shodovala na 99 procent, jak uvedla německá stanice Deutsche Welle (DW).
včera v 10:03

Past pokroku: Chřipka se nesla světem na křídlech modernity

Rok 1918 začal v Evropě docela dobře. Zdálo se, že hrozná velká válka, které se později začalo říkat první světová, se blíží ke konci, a svítala naděje, že brzy bude lépe. Jenže v březnu se objevila hrozba, která měla mnohem horší následky než celá válka.
včera v 07:30

V Ďáblicích začnou další exhumace politických vězňů

Političtí vězni, příslušníci druhého odboje, ale i kolaboranti – ti všichni leží v hromadných hrobech na pražském Ďáblickém hřbitově. V posledních letech se mluví o možnosti jejich exhumace a naději živí i úspěšný případ vyzvednutí pozůstatků umučeného Josefa Toufara v roce 2014. Historici navíc nedávno objevili přelomový dokument, který jim pomáhá určit polohu těl jednotlivých obětí. V nejbližších dnech tak začnou na Ďáblickém hřbitově další exhumace.
včera v 07:00

Spojené státy jsou najednou země, kam nikdo nechce, řekl nobelista Ambros

Hostem pořadu Hyde Park Civilizace byl laureát Nobelovy ceny za medicínu Victor Ambros. Kromě vzpomínek na svou kariéru hovořil také o budoucnosti vědy ve Spojených státech.
20. 10. 2025
Načítání...