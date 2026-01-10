SOUHRN: Zásadní události soboty 10. ledna


před 53 mminutami

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 10. ledna 2026.

Prezident by se měl Turkovi omluvit, míní Macinka

Prezident Petr Pavel by se měl podle předsedy Motoristů Petra Macinky omluvit poslanci strany Filipu Turkovi za zdůvodnění, jimiž odmítl jeho nominaci do čela ministerstva životního prostředí. Vicepremiér a šéf diplomacie Macinka, který prozatím vede i zmíněný resort, to řekl novinářům při cestě z Ukrajiny. Pavlovo vyjádření se podle něj prý poslance velmi dotklo, proto se mu nediví. Hrad na podrobnosti žaloby hodlá vyčkat, zatím podle něj totiž není jasné, s čím konkrétně se Turek na soud obrátí.

Kyjev byl dočasně bez vody a tepla. Výpadky hlásí i další části Ukrajiny a Ruska

Části Ukrajiny i Ruska jsou bez elektřiny, mezi nimi byla asi hodinu také ukrajinská metropole. Kyjevskou elektrickou soustavu podle úřadů odstavili kvůli nutným opravám po předchozích masivních útocích. Moskva během noci a v sobotu přes den útočila na několika místech uvnitř Ukrajiny, kde zranila několik obyvatel, informují ukrajinské zdroje. Trosky z ukrajinského dronu zase způsobily požár ve skladu pohonných hmot na jihu ruské Volgogradské oblasti.

STAN chce Turka kvůli jeho výrokům z Kyjeva zbavit funkcí ve sněmovních výborech

Opoziční hnutí STAN chce odvolání čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka z funkcí místopředsedy sněmovních výborů zahraničního a evropského. Důvodem jsou poslancovy páteční výroky o příčinách ruské agrese vůči Ukrajině. Ani s pomocí dalších opozičních stran ale Starostové nemají na sesazení Turka dostatek hlasů.

Video zachytilo chvíle před zastřelením ženy imigračním agentem v Minneapolisu

Video natočené z pohledu agenta Úřadu pro imigraci a cla (ICE), který ve středu v Minneapolisu smrtelně postřelil 37letou ženu, když se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet vozem SUV při kontrole, zachycuje okamžiky předcházející tragické události. Záznam trvající 47 sekund získaný stanicí Alpha News ukazuje Renee Nicole Goodovou, jak sedí za volantem svého auta a hovoří s policistou, načež situace rychle eskaluje.

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v Íránu pokračují protirežimní protesty, píše agentura Reuters. Americký ministr zahraničí Marco Rubio zároveň vyjádřil íránskému lidu podporu USA. Server Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda píše, že v zemi je stále blokován internet. Protivládní protesty si po dvou týdnech podle AP vyžádaly nejméně 65 obětí.

Sněžení komplikovalo dopravu, autobusy v Praze nabíraly zpoždění

Sněžení i v sobotu komplikovalo na některých místech republiky dopravu. Například v Praze, na západě Čech či v Královéhradeckém kraji. Autobusy i vlaky měly zpoždění, policie řešila dopravní nehody. Podle předpovědí bude v noci na neděli více mrznout, v Beskydech má intenzivně sněžit.

V jeskyni v Moravském krasu byl zraněn muž

V běžně nepřístupném jeskynním systému u Rudice na Blanensku v Moravském krasu zůstal zraněný muž, hasiči jej budou dostávat ven. Odhadem je v padesáti až sedmdesátimetrové hloubce a dvě stě až tři sta metrů od vstupu, řekl mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. 

Čeští vědci navrhli řešení klimatické změny. Klíčem je kácení severských lesů

Vědci navrhli prozkoumat možnost ukládání uhlíku pomocí splavování masy vykácených stromů do Severního ledového oceánu z lesů, které rostou v povodí sibiřských veletoků Obu, Jeniseje a Leny a severoamerických řek Yukonu a Mackenzie. V této oblasti se nachází asi sto gigatun uhlíku, který je uložený ve dřevě stromů. Vykácením přibližně jednoho procenta těchto lesů a splavením kmenů do oceánu by bylo možné snížit množství emisí o jednu gigatunu, tedy desetinu emisí vypuštěných lidstvem za rok.

